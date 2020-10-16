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«АвтоВАЗ» озвучил стоимость Lada Vesta Cross в комплектации Black

16.10.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в России начались продажи новой комплектации седана Lada Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross.


Новая версия называется Black, а среди главных примет таких машин — окрашенные в черный цвет крыша и корпуса автоматически складывающихся зеркал, эмблемы с названием специальной серии и оригинальные 17-дюймовые двухцветные колесные диски.


В салоне — черная обивка потолка и сиденья с двухцветной (черно-белой) отделкой. Обе модели в новом исполнении оснащены «зимним» пакетом, включающим подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса, отделанных экокожей. В «базе» также есть передние подушки безопасности, ESP, кондиционер и круиз-контроль.


Стоимость Black-версий Vesta Cross в соседней стране начинается от 849 900 рублей (10 900 долларов по текущему курсу) за седан с 106-сильным мотором 1.6 в паре с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с 113-сильным двигателем в связке с вариатором Jatco обойдется в 934 900 рублей (12 тысяч долларов). Универсал Vesta SW Cross Black с аналогичными силовыми агрегатами на 41 тысячу рублей (525 долларов) дороже.

 
 
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Накануне в России Lada начала продажи новой комплектации седана Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross.
 
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