ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Два штрафа за парковку — и уже СОП?» В детском саду родителям дали неполные данные критериев социально опасного положения

16.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В одном из детских садов Минска родители получили памятки. В них указаны критерии и показатели социально опасного положения детей в семьях. Все как в постановлении правительства, только шире. «Выходит, если у меня два штрафа за парковку, то ко мне могут прийти по поводу СОП? Это что, запугивание? Даже если у меня административные взыскания за митинги, а не за парковку, то при чем тут СОП?» — возмутился один из родителей.

Вот эта памятка из детского сада.

«Два штрафа за парковку — и уже СОП?» В детском саду родителям дали неполные данные критериев социально опасного положения

В документе — лукавство или случайная невнимательность авторов. Положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении и критерии этого положение вступили в силу 1 февраля 2019 года после утверждения Советом министров. В документе на самом деле есть комбинация слов «неоднократно в течение года установлены факты привлечения к административной ответственности». Но есть продолжение: «...ответственности по статье 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».

Что это за статья?

«Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние».

Про парковку или другие административные правонарушения в положении не говорится.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном из детских садов Минска родители получили памятки. В них указаны критерии и показатели социально опасного положения детей в семьях. Все как в постановлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД России наконец объяснило, за что объявило в розыск Тихановскую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика