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«Два штрафа за парковку — и уже СОП?» В детском саду родителям дали неполные данные критериев социально опасного положения
Источник материала: Onliner
В одном из детских садов Минска родители получили памятки. В них указаны критерии и показатели социально опасного положения детей в семьях. Все как в постановлении
Вот эта памятка из детского сада.
В документе — лукавство или случайная невнимательность авторов. Положение о порядке признания детей находящимися в социально опасном положении и критерии этого положение вступили в силу 1 февраля 2019 года после утверждения Советом министров. В документе на самом деле есть комбинация слов «неоднократно в течение года установлены факты привлечения к административной ответственности». Но есть продолжение: «...ответственности по статье 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».
Что это за статья?
«Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние».
Про парковку или другие административные правонарушения в положении не говорится.
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«Два штрафа за парковку — и уже СОП?» В детском саду родителям дали неполные данные критериев социально опасного положения
В одном из детских садов Минска родители получили памятки. В них указаны критерии и показатели социально опасного положения детей в семьях. Все как в постановлении...
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