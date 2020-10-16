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МВД России наконец объяснило, за что объявило в розыск Тихановскую

16.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ранее сообщалось, что Светлану Тихановскую объявило в розыск российское МВД. Позже удалось подтвердить, что ее ищет и наше МВД — собственно, оно и объявило экс-кандидата в президенты в межгосударственный розыск, на что автоматически среагировали россияне. Только не сообщалось, что она натворила. Теперь известно, в чем ее подозревают.

«В разыскных учетах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С. Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361. Это „Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства“», — со ссылкой на российское МВД сообщает «РИА Новости».

Информация о том, что Тихановскую ищет МВД РФ, появилась в начале октября. После этого в ведомстве уточнили, что уголовных дел в России против нее не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Россией и Беларусью.

 
 
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Ранее сообщалось, что Светлану Тихановскую объявило в розыск российское МВД. Позже удалось подтвердить, что ее ищет и наше МВД — собственно, оно и объявило...
 
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