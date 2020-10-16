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В Лос-Анджелесе завелся летающий человек — он пугал пилотов на высоте 1,8 тысячи метров
Источник материала: Onliner
В начале прошлого месяца неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса пролетал человек. О нем независимо друг от друга сообщили два пилота. По словам одного из них, неизвестный с ракетным ранцем пролетел совсем недалеко от борта — метрах в 300. ФБР и федеральное управление гражданской авиации США тогда заявили, что расследуют инцидент.
Однако на днях вновь появилась информация о неизвестном «ракетчике» на джетпаке, который снова летал рядом с аэропортом. Федеральное управление гражданской авиации
Власти вновь попробуют расследовать инцидент. Стоит отметить, что полет такого крупного объекта, как человек рядом с самолетом, опасен для всех — и летательного средства, и «пилота».
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В начале прошлого месяца неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса пролетал человек. О нем независимо друг от друга сообщили два пилота. По словам одного...
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