В Лос-Анджелесе завелся летающий человек — он пугал пилотов на высоте 1,8 тысячи метров

Источник материала: Onliner

В начале прошлого месяца неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса пролетал человек. О нем независимо друг от друга сообщили два пилота. По словам одного из них, неизвестный с ракетным ранцем пролетел совсем недалеко от борта — метрах в 300. ФБР и федеральное управление гражданской авиации США тогда заявили, что расследуют инцидент.

Однако на днях вновь появилась информация о неизвестном «ракетчике» на джетпаке, который снова летал рядом с аэропортом. Федеральное управление гражданской авиации подтвердило факт CNN. На этот раз жалоба поступила от летчиков China Airlines, которые сообщили о человеке, летящем на высоте чуть менее двух километров.

Власти вновь попробуют расследовать инцидент. Стоит отметить, что полет такого крупного объекта, как человек рядом с самолетом, опасен для всех — и летательного средства, и «пилота».