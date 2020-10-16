ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лос-Анджелесе завелся летающий человек — он пугал пилотов на высоте 1,8 тысячи метров

16.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В начале прошлого месяца неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса пролетал человек. О нем независимо друг от друга сообщили два пилота. По словам одного из них, неизвестный с ракетным ранцем пролетел совсем недалеко от борта — метрах в 300. ФБР и федеральное управление гражданской авиации США тогда заявили, что расследуют инцидент.

Однако на днях вновь появилась информация о неизвестном «ракетчике» на джетпаке, который снова летал рядом с аэропортом. Федеральное управление гражданской авиации подтвердило факт CNN. На этот раз жалоба поступила от летчиков China Airlines, которые сообщили о человеке, летящем на высоте чуть менее двух километров.

Власти вновь попробуют расследовать инцидент. Стоит отметить, что полет такого крупного объекта, как человек рядом с самолетом, опасен для всех — и летательного средства, и «пилота».

Пылесос Bosch BBHL21435
6 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности, турбощетка
302 р.
29 предложений
Пылесос Dyson Cyclone V10 Absolute
23 отзыва
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 151 Вт, потребление: 525 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 87 дБ, турбощетка
1439 р.
32 предложения
Сравнить эти товары →
Пылесосы в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале прошлого месяца неподалеку от крупнейшего аэропорта Лос-Анджелеса пролетал человек. О нем независимо друг от друга сообщили два пилота. По словам одного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле на Речицком проспекте снова насмерть сбили пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика