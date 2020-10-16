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Частный дом, в котором проживали два человека, провалился под землю (видео)
Источник материала: Onliner
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня рано утром в городском поселке Вашков в Брянской области совсем недалеко от белорусской границы. Под землю ушел частный жилой дом, в котором проживали две пожилые женщины. Одна из них спасена, поиски второй продолжаются.
Сообщение о ЧП поступило в спасательные службы в 4:25,
Диаметр образовавшегося провала достигает 10 метров, а глубина — 6 метров. Это не первый подобный случай в этом поселке. В феврале 2017 года в яму диаметром почти 60 метров рухнули частный сарай и баня. Считается, что подобные карстовые провалы образуются из-за вымывания грунтовыми водами таких пород, как, например, известняк.
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Чрезвычайное происшествие случилось сегодня рано утром в городском поселке Вашков в Брянской области совсем недалеко от белорусской границы. Под землю ушел...
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