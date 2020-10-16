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Частный дом, в котором проживали два человека, провалился под землю (видео)

16.10.2020 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня рано утром в городском поселке Вашков в Брянской области совсем недалеко от белорусской границы. Под землю ушел частный жилой дом, в котором проживали две пожилые женщины. Одна из них спасена, поиски второй продолжаются.

Сообщение о ЧП поступило в спасательные службы в 4:25, сообщают «Брянские новости». В городском поселке Вашков (Злынковский район) на улице Ленинской провалился грунт, в результате чего в образовавшуюся воронку рухнула часть жилого дома. На место происшествия прибыли пожарные машины и подъемный кран. Спасателям удалось достать одну из проживавших в здании пенсионерок, она получила травмы. Вторую женщину, которая могла оказаться под завалами, продолжают искать.

Диаметр образовавшегося провала достигает 10 метров, а глубина — 6 метров. Это не первый подобный случай в этом поселке. В феврале 2017 года в яму диаметром почти 60 метров рухнули частный сарай и баня. Считается, что подобные карстовые провалы образуются из-за вымывания грунтовыми водами таких пород, как, например, известняк.

 
 
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Чрезвычайное происшествие случилось сегодня рано утром в городском поселке Вашков в Брянской области совсем недалеко от белорусской границы. Под землю ушел...
 
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