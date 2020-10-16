ГАИ предлагает штрафовать водителей ДВС-машин за парковку у зарядных станций

Источник материала: Onliner

Сегодня на форуме по развитию электромобильности представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали журналистам об инициативе внесения определенных корректировок в существующие ПДД. В частности, предлагается запретить парковаться на местах зарядных станций ДВС-машинам, а также разрешить электрокарам ездить по полосам для общественного транспорта.

«Нами инициировано внесение изменений в Правила дорожного движения. Одно из таких изменений — запрет остановки и стоянки иных транспортных средств в местах, предназначенных для зарядки электротранспорта. Кроме того, в качестве стимула для приобретения электромобилей нами поднят вопрос о разрешении движения таких машин по полосе общественного транспорта», — сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции Филончик Вадим.

Данные нововведения, в случае принятия соответствующими указами, вступят в силу. Отдельным пунктом Филончик Вадим отметил разметку и дорожные знаки, касающиеся электротранспорта. В частности, предлагается введение знаков, запрещающих парковаться в определенных местах неэлектромобилям. Отметим, что подобные знаки в качестве эксперимента уже используются в Минске. Но пока ответственности за парковку ДВС-машины у места зарядки нет.