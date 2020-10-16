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Германия, Польша и Франция не признали выборы в Беларуси: они осуждают режим Лукашенко

16.10.2020 11:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Главы МИД стран Веймарского треугольника – Германии, Польши, Франции – выступили с совместным заявлением, в котором осудили фальсификацию выборов и действия «власти» в Беларуси. 

Совместное заявление Хайко Мааса, Збигнева Рау и Жана-Ива Ле Дриана опубликовал МИД Германии. В нем осуждаются произвольные аресты и насилие, которое началось после президентских выборов. А также есть призыв к проведению новых выборов, которые должны пройти в соответствии с международными стандартами, в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. 

Также министры призывают освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных. И расследовать все факты нарушения прав человека. «Наши три страны серьезным образом осуждают насилие беларуских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Мы призываем к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ без внешнего вмешательства», – говорится в заявлении. 

Министры призывают Еврокомиссию разработать комплексный план экономической помощи демократической Беларуси. Франция и Германия выражают полную поддержку Польше и Литве в связи с отзывом их послов из Минска, а все три страны Веймарского треугольника гарантируют единый ответ Европы по этой проблеме.

Германия, Польша и Франции «полны решимости» поддержать всех беларусов – которые остались в стране и были вынуждены из нее уехать. В заявлении отмечается: будет выделен 1 миллион евро для поддержки «субъектов гражданского общества» в Беларуси, отмечается в заявлении.

Фото обложки: картина художника Артема Лоскутова

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД стран Веймарского треугольника – Германии, Польши, Франции – выступили с совместным заявлением, в котором осудили фальсификацию выборов и действия...
 
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