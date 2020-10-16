|
Роботы все-таки оставят людей без работы? Вот что изменила пандемия на рынке труда
16.10.2020 11:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В зависимости от того, кого вы спросите, вам ответят: «Искусственный интеллект и автоматизация либо уничтожат рабочие места, либо создадут новые». Человек, как работник станет избыточным в определенных сферах, но у него возникнут новые роли. Прошлогодний отчет PA Consulting, озаглавленный «Люди и машины: от шумихи к реальности», подтверждает это, предсказывая, что ИИ и автоматизация приведут к чистому увеличению числа рабочих мест. Это соответствует выводам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая отметила, что «общая занятость может продолжать расти», даже если автоматизация разрушит отдельные отрасли.
Автоматизация привлекла повышенное внимание на фоне эксперимента по социальному дистанцированию, вызванного COVID-19. Но еще слишком рано говорить о том, ускорит ли пандемия автоматизацию во всех отраслях промышленности. Последние данные LinkedIn свидетельствуют о том, что во время кризиса найм ИИ замедлился, но есть много случаев, когда автоматизация могла бы помочь людям придерживаться протоколов социального дистанцирования — от роботов-бариста и уборщиков до коммерческих дронов.
Конечно, любая дискуссия об автоматизации неизменно поднимает вопрос о том, что она означает для рабочих мест.
Люди командуют парадом
Поскольку мы все еще находимся на ранних стадиях перехода к ИИ и автоматизации, нелегко полностью предвидеть, какие новые рабочие места могут возникнуть, а какие будут потеряны.
Slamcore - лондонский стартап, стремящийся коммерциализировать алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают роботам получать ситуационную осведомленность из данных датчиков. Соучредитель и генеральный директор Slamcore Оуэн Николсон говорит, что нам достаточно взглянуть на некоторые из сегодняшних рабочих мест, чтобы понять, насколько трудно предсказать будущее.
«Вопреки некоторым убеждениям, я вижу, что роботы создадут огромное количество новых рабочих мест в будущем», - сказал он. «50 лет назад дизайнер веб-сайтов, влоггер или архитектор баз данных были невообразимы, а в течение следующих 50 лет мы увидим появление многих новых типов работы».
Николсон приводит в качестве примера пилотов-роботов.
«Вездесущие, по-настоящему автономные роботы все еще далеки от реальности, поэтому с их полуавтономными возможностями и людьми во главе, мы можем достичь гораздо лучшей производительности в целом и создать совершенно новый сектор рабочих мест», — добавил он.
Это мнение разделяют многие. Люди будут работать совместно с роботами, выполняя взаимодополняющие роли, которые соответствуют их сильным сторонам.
Базирующаяся в Сан-Диего Brain Corp недавно заблокировала 36 миллионов долларов, чтобы «помочь удовлетворить растущий спрос на автономных мобильных роботов (AMR)» в отраслях, затронутых пандемией, — от здравоохранения до розничной торговли. Brain Corp — это компания, стоящая за BrainOS, операционной системой, которая интегрируется с оборудованием и датчиками и служит «мозгом» для роботов доставки, используемых на складах, фабриках и розничных магазинах. BrainOS также приводит в действие самоходных уборщиков пола, которые помогают работникам-людям. Машины оснащены целым рядом датчиков, включая лидары и специальные 3D-камеры (ToF), для самостоятельной навигации в динамических средах.
Brain Corp заявила, что спрос на роботов-уборщиков с поддержкой BrainOS резко вырос на фоне кризиса COVID-19, а их розничное использование выросло на 24% только в апреле 2020 года. «Значительный процент этого всплеска — 68% — приходится на дневное время, что свидетельствует о том, что предприятия чаще убирают и используют технологию в пиковые часы», — рассказал для VentureBeat исполнительный директор Brain Corp Мишель Спруйт.
Роботы генерируют значительный объем данных о производительности, которые автоматически компилируются в отчеты. Их необходимо интерпретировать, оценивать и анализировать для улучшения работы и производительности автопарка. Хотя большая часть этой работы может быть включена в существующие роли, такие задачи могут в конечном итоге потребовать преданных сотрудников, что приведет к созданию новых рабочих мест.
«Менеджеры могут просматривать маршруты уборки, количественные показатели, такие, как время выполнения и частота выполнения задач, а также получать уведомления о диагностике и соответствующих обновлениях программного обеспечения», — сказал Спруйт. «Понимание этих отчетов и того, как успешно интерпретировать и применять эти данные, будет крайне важно для улучшения работы магазинов с использованием автоматизированных технологий».
Роботы обычно обучаются следовать маршрутам с помощью метода «научи и повтори», при этом рабочие-люди направляют их по маршруту очистки и вносят коррективы, если меняется окружающая среда. Как отмечает Спруйт, этот процесс «активно включает в себя людей».
«Робот не является функциональным без человека», — сказал он.
Дополнительные новые рабочие места могут включать в себя обслуживающих работников для обеспечения надлежащего функционирования автоматизированных роботов.
«Процесс физического построения робота и его успешного обслуживания в полевых условиях требует набора новых или усовершенствованных навыков. Эти навыки, вероятно, будут разиваться вместе с внедрением автономных мобильных роботов», — сказал Спруйт. «По мере того как производственные линии начнут наращивать производство роботов, станут востребованы такие навыки, как оснастка, легкое производство и знакомство с новым оборудованием (например, сенсорными экранами и лидарами). Оказавшись на месте, поставщики услуг, обладающие знаниями в области технического обслуживания и внедрения роботов, будут играть важную роль в обеспечении успеха».
У людей и роботов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому модель «человек во главе парада» имеет смысл для компаний, занимающихся автоматизацией. Veo Robotics — это стартап из Уолтема, штат Массачусетс, который использует машинное зрение и 3D-зондирование, чтобы дать промышленным роботам большее восприятие. Их система Veo FreeMove, которая должна быть запущена в следующем году, предназначена для того, чтобы помочь производителям координировать лучшие атрибуты роботов и людей, а это означает, что она не является ни полностью ручной, ни полностью автоматизированной.
«То, что делает Veo, — это возможность компромисса. Где люди-рабочие с их гибкостью, изобретательностью и ловкостью могут выполнять ту часть работы, в которой они сильны. В то время как роботы с их неутомимостью и силой будут помогать им, точно размещая детали или выполняя другие элементы процесса, которые трудны для человека-рабочего», — объяснил генеральный директор и основатель Veo Robotics Патрик Собальварро. «Гораздо быстрее и дешевле создать такую рабочую ячейку, чем пытаться полностью автоматизировать ее, потому что человек-рабочий способен выполнять именно ту работу, которую трудно сделать автоматически — там, где требуется ловкость, чувствительность и суждение».
«Это означает, что квалифицированные сварщики будут тратить больше времени на сварку и меньше времени на фиксацию, а качественные техники будут тратить больше времени на измерение и меньше времени на перемещение деталей», — добавил Собальварро. «Все будут чувствовать себя более комфортно и получат больше продуктов».
«Производители должны уменьшить плотное взаимодействие людей на фабриках, чтобы соответствовать новым правилам социального дистанцирования», — продолжил Собальварро. «Сотрудничество человека и робота, которое обеспечивает система Veo, может решить эту проблему. Вместо того, чтобы два человека тесно работали в одной рабочей ячейке, у вас будут человек и робот, работающие вместе.»
Рестораны оказались в числе наиболее пострадавших от COVID-19. Генеральный директор Бак Джордан считает, что автоматизация будет играть большую роль в том, чтобы помочь пищевой промышленности встать на ноги.
«Сейчас больше, чем когда-либо мы сталкиваемся с новыми вызовами и совершенно новой реальностью, навигация по которой будет в значительной степени зависеть от технологий. А ресторанная индустрия — это яркий пример того, что автоматизация необходима для поддержания отрасли, стимулирования роста и создания новых рабочих мест», — сказал он. «Внедрение автоматизации в приготовление пищи позволяет операторам ресторанов безопасно привлекать клиентов, поскольку продукты питания вступают в меньший контакт с людьми и точками загрязнения. В конечном счете это дает им инструменты, необходимые для увеличения скорости производства и удовлетворения потребностей в доставке и выносе — даже перед лицом новых требований социального дистанцирования, которые ограничивают полный штат сотрудников на кухне».
Все это звучит как похоронный звон для традиционных кухонных работ, но если рестораны не в состоянии соблюдать правила безопасности, реальность может оказаться гораздо хуже.
«Без предоставления ресторанам решений, которые им необходимы для возобновления работы, проблема будет заключаться не в роботах. Реальная проблема будет в том, что там не окажется рабочих мест, потому что рестораны не смогут получить прибыль, необходимую им для того, чтобы оставаться открытыми, а тем более нанимать или создавать новые рабочие места», — продолжил Джордан.
В полевых условиях
Хотя беспилотные летательные аппараты включают в себя различные аспекты автоматизации, большинство из них требуют оператора для управления и контроля. Люди нужны, чтобы программировать траектории полета и вмешиваться, когда что-то идет не так, и — как и в других отраслях — выполнять техническое обслуживание.
«Мы уже наблюдали рост операций дронов в этом году, несмотря на COVID-19», — сказал Уинн. «Наши данные по клиентам показали рост на 130% (в годовом исчислении) среди наших активных корпоративных пилотов с апреля 2019 года по апрель 2020 года. И мы только что пережили наше самое большое количество полетов в мае».
Платформа компании, базирующейся в Сан-Франциско, позволяет коммерческим операторам беспилотных летательных аппаратов составлять карты, проводить съемку и инспектировать аэрофотоснимки. Они могут быть использованы для сбора данных в различных отраслях — от сельского хозяйства до горнодобывающей промышленности, строительства и страхования.
Даже если автоматизация не создает много рабочих мест сразу, дроны дают представление о том, как могут развиваться традиционные профессии. А полевые инженеры постепенно переходят к совершенно новой роли.
«Мы видели компании, обучающие свои команды новым навыкам, связанным с дронами», — сказал Уинн. «Например, "оператор беспилотника" — это быстро растущая профессия. Многие полевые инженеры становятся операторами дронов, поскольку они все больше и больше вовлекают дроны в свои роли. В сельском хозяйстве это означает сбор актуальных полевых данных, точное применение химических веществ и многое другое».
Дмитрий Онисцук является соучредителем Freedom Robotics, базирующейся в Сан-Франциско компании, которая создает программное обеспечение для управления и мониторинга флотов роботов. Ониcцук сказал, что видит, как меняются определенные роли, и компаниям, возможно, потребуется расширение штатов персонала, чтобы включить в них новых специалистов.
«Компании должны расширять круг профессиональных навыков своих сотрудников», — сказал Онисцук. «Например, мы наблюдаем раздвоение разработчиков робототехники на инженеров и операторов. Спрос на решения настолько высок, что инженеры, выполняющие оперативные задачи, больше не являются жизнеспособным бизнес-решением. Поэтому важно, чтобы более квалифицированный человек сосредоточился на разработке роботов — их видении, алгоритмах и т. д. — а другие сосредоточились на таких вещах, как пилотирование, полевые операции, техническое обслуживание и обслуживание в целом».
Компании, возможно, придется пересмотреть свой рабочий процесс, чтобы обеспечить эффективное использование навыков людей. «Это не эффективно: отправлять своих инженеров через всю страну, чтобы исправить сломанного робота, который просто сидит на полу у нетерпеливого клиента», — добавил Онисцук.
Как и другие в сфере робототехники, Онисцук сказал, что Freedom Robotics увидела резкий рост спроса во время пандемии. В частности, компании, которые занимались этой технологией, теперь масштабируют свои планы.
«Клиенты всегда серьезно относились к потенциалу робототехники, но теперь мы видим гораздо большее ощущение срочности. Клиенты больше не ждут годами, чтобы получить свои прототипы в идеальном состоянии, а вместо этого быстро продвигаются к внедрению новых технологий», — сказал он.
Онисцук указывает клиентам на реальные примеры того, как роботы могут увеличить рабочую силу человека. К ним относятся пилоты-телеоператоры и менеджеры, которые контролируют роботов, которые берут на себя некоторые из более приземленных аспектов их ролей. «Полуавтономное транспортное средство доставки иногда сталкивается с препятствием, таким как светоотражающий материал внутри склада или кустарник, рядом с которым трудно ориентироваться. Тогда человек берет на себя управление с помощью GPS, дистанционного управления операцией или сценарием для возврата к автономии», — сказал он. «В случае производства роботы доставляют детали на определенную станцию, где их принимают люди и добавляют к сборочному процессу».
Хоть это и трудно – представить, какие новые роли могут возникнуть, об этом всё же забавно поразмышлять. Онисцук рассматривает сценарий, в котором робот-снегоочиститель изо всех сил пытается определить разницу между сугробом и автомобилем под слоем снега. После чего — требует от удаленного оператора вмешаться и интерпретировать сцену, а при необходимости – руководить вручную. По мере развития новых технологий в ближайшие годы мы начнем получать более четкое представление о том, как ИИ и автоматизация повлияют на рабочую силу.
«Я думаю, что многие операции для робототехники будут важны там, где вся необходимая инфраструктура находится в ведении, где отслеживаются все активы», — сказал Онисцук. «5G принесет волну возможностей, окажет большое влияние на робототехнику и потребует нового набора технических навыков. Я думаю, что также появится новое поколение гибридных рабочих мест для операций, которые существуют сегодня, но в будущем будут выполняться совместно с роботом — санитария, промышленная инспекция, хирургия и так далее».
Профессиональные переходы
В отчете PricewaterhouseCoopers (PwC) за 2018 год отмечалось, что отрасли, которые больше всего выиграют от ИИ, — это «человеческие» и «высокотехнологичные» секторы, такие как здравоохранение, образование и наука. «Преподавание требует высокого уровня межличностных навыков, которые не могут быть легко заменены системами искусственного интеллекта или роботами. Но они могут быть дополнены ими для удовлетворения растущего спроса на образование с течением времени», — говорится в докладе. «Таким образом, мы ожидаем, что только около 5% педагогов будут вытеснены ИИ, что более чем компенсируется увеличением новых рабочих мест на 10%».
В докладе отмечалось, что машины могут взять на себя некоторые из наиболее «скучных» учебных задач, таких как маркировка домашних заданий или проведение тестов с множественным выбором. В докладе добавляется, что секторы, «с большей вероятностью» испытывающие чистую потерю рабочих мест, являются секторами с «высокой степенью повторяющихся и рутинных задач».
Одним из примеров является производство, в котором, по оценкам PwC, к 2037 году будет на 25% меньше рабочих мест в результате прямой автоматизации. Между тем, 40% существующих рабочих мест «транспортировки и хранения» могут быть заменены автоматизацией — из-за роста числа беспилотных транспортных средств и автоматизированных складов. И менее половины из них будут заменены новыми видами рабочих мест.
В недавнем докладе Международной федерации робототехники (IFR) отмечалось, что к 2022 году на заводах по всему миру будет «эксплуатационный запас почти в 4 миллиона промышленных роботов». Также прогнозировался «высокий спрос на навыки робототехники» в рамках процесса постпандемического восстановления. В докладе также говорится, что правительствам необходимо будет сосредоточить внимание на образовании и профессиональной подготовке, чтобы обеспечить свою рабочую силу необходимыми навыками.
Даже если искусственный интеллект и автоматизация приведут к созданию новых рабочих мест по всем направлениям, по мере адаптации рабочей силы к меняющимся требованиям — на рынке будут происходить значительные потрясения. Некоторые роли могут устареть, в то время как другие — развиться в новые направления или привести к созданию совершенно новых профессий. Однако легче всего предсказать, какой акцент эти изменения сделают на повышении квалификации и переподготовке кадров в ближайшие годы.
Оригинал статьи находится
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зависимости от того, кого вы спросите, вам ответят: «Искусственный интеллект и автоматизация либо уничтожат рабочие места, либо создадут новые». Человек, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)