Роботы все-таки оставят людей без работы? Вот что изменила пандемия на рынке труда

Источник материала: ProBusiness

В зависимости от того, кого вы спросите, вам ответят: «Искусственный интеллект и автоматизация либо уничтожат рабочие места, либо создадут новые». Человек, как работник станет избыточным в определенных сферах, но у него возникнут новые роли. Прошлогодний отчет PA Consulting, озаглавленный «Люди и машины: от шумихи к реальности», подтверждает это, предсказывая, что ИИ и автоматизация приведут к чистому увеличению числа рабочих мест. Это соответствует выводам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая отметила, что «общая занятость может продолжать расти», даже если автоматизация разрушит отдельные отрасли.

Перевод статьи был осуществлен при содействии школы иностранных языков Streamline

Автоматизация привлекла повышенное внимание на фоне эксперимента по социальному дистанцированию, вызванного COVID-19. Но еще слишком рано говорить о том, ускорит ли пандемия автоматизацию во всех отраслях промышленности. Последние данные LinkedIn свидетельствуют о том, что во время кризиса найм ИИ замедлился, но есть много случаев, когда автоматизация могла бы помочь людям придерживаться протоколов социального дистанцирования — от роботов-бариста и уборщиков до коммерческих дронов.

Конечно, любая дискуссия об автоматизации неизменно поднимает вопрос о том, что она означает для рабочих мест.

Люди командуют парадом

Поскольку мы все еще находимся на ранних стадиях перехода к ИИ и автоматизации, нелегко полностью предвидеть, какие новые рабочие места могут возникнуть, а какие будут потеряны.

Slamcore - лондонский стартап, стремящийся коммерциализировать алгоритмы искусственного интеллекта, которые помогают роботам получать ситуационную осведомленность из данных датчиков. Соучредитель и генеральный директор Slamcore Оуэн Николсон говорит, что нам достаточно взглянуть на некоторые из сегодняшних рабочих мест, чтобы понять, насколько трудно предсказать будущее.

«Вопреки некоторым убеждениям, я вижу, что роботы создадут огромное количество новых рабочих мест в будущем», - сказал он. «50 лет назад дизайнер веб-сайтов, влоггер или архитектор баз данных были невообразимы, а в течение следующих 50 лет мы увидим появление многих новых типов работы».

Николсон приводит в качестве примера пилотов-роботов.

«Вездесущие, по-настоящему автономные роботы все еще далеки от реальности, поэтому с их полуавтономными возможностями и людьми во главе, мы можем достичь гораздо лучшей производительности в целом и создать совершенно новый сектор рабочих мест», — добавил он.



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Это мнение разделяют многие. Люди будут работать совместно с роботами, выполняя взаимодополняющие роли, которые соответствуют их сильным сторонам.

Базирующаяся в Сан-Диего Brain Corp недавно заблокировала 36 миллионов долларов, чтобы «помочь удовлетворить растущий спрос на автономных мобильных роботов (AMR)» в отраслях, затронутых пандемией, — от здравоохранения до розничной торговли. Brain Corp — это компания, стоящая за BrainOS, операционной системой, которая интегрируется с оборудованием и датчиками и служит «мозгом» для роботов доставки, используемых на складах, фабриках и розничных магазинах. BrainOS также приводит в действие самоходных уборщиков пола, которые помогают работникам-людям. Машины оснащены целым рядом датчиков, включая лидары и специальные 3D-камеры (ToF), для самостоятельной навигации в динамических средах.

Brain Corp заявила, что спрос на роботов-уборщиков с поддержкой BrainOS резко вырос на фоне кризиса COVID-19, а их розничное использование выросло на 24% только в апреле 2020 года. «Значительный процент этого всплеска — 68% — приходится на дневное время, что свидетельствует о том, что предприятия чаще убирают и используют технологию в пиковые часы», — рассказал для VentureBeat исполнительный директор Brain Corp Мишель Спруйт.

Роботы генерируют значительный объем данных о производительности, которые автоматически компилируются в отчеты. Их необходимо интерпретировать, оценивать и анализировать для улучшения работы и производительности автопарка. Хотя большая часть этой работы может быть включена в существующие роли, такие задачи могут в конечном итоге потребовать преданных сотрудников, что приведет к созданию новых рабочих мест.

«Менеджеры могут просматривать маршруты уборки, количественные показатели, такие, как время выполнения и частота выполнения задач, а также получать уведомления о диагностике и соответствующих обновлениях программного обеспечения», — сказал Спруйт. «Понимание этих отчетов и того, как успешно интерпретировать и применять эти данные, будет крайне важно для улучшения работы магазинов с использованием автоматизированных технологий».



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Роботы обычно обучаются следовать маршрутам с помощью метода «научи и повтори», при этом рабочие-люди направляют их по маршруту очистки и вносят коррективы, если меняется окружающая среда. Как отмечает Спруйт, этот процесс «активно включает в себя людей».

«Робот не является функциональным без человека», — сказал он.

Дополнительные новые рабочие места могут включать в себя обслуживающих работников для обеспечения надлежащего функционирования автоматизированных роботов.

«Процесс физического построения робота и его успешного обслуживания в полевых условиях требует набора новых или усовершенствованных навыков. Эти навыки, вероятно, будут разиваться вместе с внедрением автономных мобильных роботов», — сказал Спруйт. «По мере того как производственные линии начнут наращивать производство роботов, станут востребованы такие навыки, как оснастка, легкое производство и знакомство с новым оборудованием (например, сенсорными экранами и лидарами). Оказавшись на месте, поставщики услуг, обладающие знаниями в области технического обслуживания и внедрения роботов, будут играть важную роль в обеспечении успеха».

У людей и роботов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому модель «человек во главе парада» имеет смысл для компаний, занимающихся автоматизацией. Veo Robotics — это стартап из Уолтема, штат Массачусетс, который использует машинное зрение и 3D-зондирование, чтобы дать промышленным роботам большее восприятие. Их система Veo FreeMove, которая должна быть запущена в следующем году, предназначена для того, чтобы помочь производителям координировать лучшие атрибуты роботов и людей, а это означает, что она не является ни полностью ручной, ни полностью автоматизированной.

«То, что делает Veo, — это возможность компромисса. Где люди-рабочие с их гибкостью, изобретательностью и ловкостью могут выполнять ту часть работы, в которой они сильны. В то время как роботы с их неутомимостью и силой будут помогать им, точно размещая детали или выполняя другие элементы процесса, которые трудны для человека-рабочего», — объяснил генеральный директор и основатель Veo Robotics Патрик Собальварро. «Гораздо быстрее и дешевле создать такую рабочую ячейку, чем пытаться полностью автоматизировать ее, потому что человек-рабочий способен выполнять именно ту работу, которую трудно сделать автоматически — там, где требуется ловкость, чувствительность и суждение».

«Это означает, что квалифицированные сварщики будут тратить больше времени на сварку и меньше времени на фиксацию, а качественные техники будут тратить больше времени на измерение и меньше времени на перемещение деталей», — добавил Собальварро. «Все будут чувствовать себя более комфортно и получат больше продуктов».



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«Производители должны уменьшить плотное взаимодействие людей на фабриках, чтобы соответствовать новым правилам социального дистанцирования», — продолжил Собальварро. «Сотрудничество человека и робота, которое обеспечивает система Veo, может решить эту проблему. Вместо того, чтобы два человека тесно работали в одной рабочей ячейке, у вас будут человек и робот, работающие вместе.»

Miso Robotics за последние несколько лет распространила своих роботов для переворачивания гамбургеров по всей территории США. Недавно компания представила робота-помощника следующего поколения под названием ROAR (робот на рельсе), который может перемещаться между кулинарными станциями, работать с фритюрницей и переворачивать гамбургеры.

Рестораны оказались в числе наиболее пострадавших от COVID-19. Генеральный директор Бак Джордан считает, что автоматизация будет играть большую роль в том, чтобы помочь пищевой промышленности встать на ноги.

«Сейчас больше, чем когда-либо мы сталкиваемся с новыми вызовами и совершенно новой реальностью, навигация по которой будет в значительной степени зависеть от технологий. А ресторанная индустрия — это яркий пример того, что автоматизация необходима для поддержания отрасли, стимулирования роста и создания новых рабочих мест», — сказал он. «Внедрение автоматизации в приготовление пищи позволяет операторам ресторанов безопасно привлекать клиентов, поскольку продукты питания вступают в меньший контакт с людьми и точками загрязнения. В конечном счете это дает им инструменты, необходимые для увеличения скорости производства и удовлетворения потребностей в доставке и выносе — даже перед лицом новых требований социального дистанцирования, которые ограничивают полный штат сотрудников на кухне».

Все это звучит как похоронный звон для традиционных кухонных работ, но если рестораны не в состоянии соблюдать правила безопасности, реальность может оказаться гораздо хуже.

«Без предоставления ресторанам решений, которые им необходимы для возобновления работы, проблема будет заключаться не в роботах. Реальная проблема будет в том, что там не окажется рабочих мест, потому что рестораны не смогут получить прибыль, необходимую им для того, чтобы оставаться открытыми, а тем более нанимать или создавать новые рабочие места», — продолжил Джордан.

В полевых условиях

Хотя беспилотные летательные аппараты включают в себя различные аспекты автоматизации, большинство из них требуют оператора для управления и контроля. Люди нужны, чтобы программировать траектории полета и вмешиваться, когда что-то идет не так, и — как и в других отраслях — выполнять техническое обслуживание.

Индустрия коммерческих дронов переживала расцвет до того, как ударил COVID-19. Отчеты предполагали, что рынок вырастет с 1,2 миллиарда долларов в 2018 году более чем в пять раз к 2026 году. Однако пандемия, по-видимому, привела к увеличению спроса на услуги беспилотных летательных аппаратов в таких областях, как поставки медикаментов и инспекция. Майк Винн, соучредитель и генеральный директор программной платформы Drone Data DroneDeploy, сказал VentureBeat, что компания ожидает роста спроса в более чем 10 отраслях промышленности в 2020 году, и COVID-19 только усилил этот интерес.

«Мы уже наблюдали рост операций дронов в этом году, несмотря на COVID-19», — сказал Уинн. «Наши данные по клиентам показали рост на 130% (в годовом исчислении) среди наших активных корпоративных пилотов с апреля 2019 года по апрель 2020 года. И мы только что пережили наше самое большое количество полетов в мае».

Платформа компании, базирующейся в Сан-Франциско, позволяет коммерческим операторам беспилотных летательных аппаратов составлять карты, проводить съемку и инспектировать аэрофотоснимки. Они могут быть использованы для сбора данных в различных отраслях — от сельского хозяйства до горнодобывающей промышленности, строительства и страхования.



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Даже если автоматизация не создает много рабочих мест сразу, дроны дают представление о том, как могут развиваться традиционные профессии. А полевые инженеры постепенно переходят к совершенно новой роли.

«Мы видели компании, обучающие свои команды новым навыкам, связанным с дронами», — сказал Уинн. «Например, "оператор беспилотника" — это быстро растущая профессия. Многие полевые инженеры становятся операторами дронов, поскольку они все больше и больше вовлекают дроны в свои роли. В сельском хозяйстве это означает сбор актуальных полевых данных, точное применение химических веществ и многое другое».

Дмитрий Онисцук является соучредителем Freedom Robotics, базирующейся в Сан-Франциско компании, которая создает программное обеспечение для управления и мониторинга флотов роботов. Ониcцук сказал, что видит, как меняются определенные роли, и компаниям, возможно, потребуется расширение штатов персонала, чтобы включить в них новых специалистов.

«Компании должны расширять круг профессиональных навыков своих сотрудников», — сказал Онисцук. «Например, мы наблюдаем раздвоение разработчиков робототехники на инженеров и операторов. Спрос на решения настолько высок, что инженеры, выполняющие оперативные задачи, больше не являются жизнеспособным бизнес-решением. Поэтому важно, чтобы более квалифицированный человек сосредоточился на разработке роботов — их видении, алгоритмах и т. д. — а другие сосредоточились на таких вещах, как пилотирование, полевые операции, техническое обслуживание и обслуживание в целом».

Компании, возможно, придется пересмотреть свой рабочий процесс, чтобы обеспечить эффективное использование навыков людей. «Это не эффективно: отправлять своих инженеров через всю страну, чтобы исправить сломанного робота, который просто сидит на полу у нетерпеливого клиента», — добавил Онисцук.

Как и другие в сфере робототехники, Онисцук сказал, что Freedom Robotics увидела резкий рост спроса во время пандемии. В частности, компании, которые занимались этой технологией, теперь масштабируют свои планы.

«Клиенты всегда серьезно относились к потенциалу робототехники, но теперь мы видим гораздо большее ощущение срочности. Клиенты больше не ждут годами, чтобы получить свои прототипы в идеальном состоянии, а вместо этого быстро продвигаются к внедрению новых технологий», — сказал он.



Фото: venturebeat.com

Онисцук указывает клиентам на реальные примеры того, как роботы могут увеличить рабочую силу человека. К ним относятся пилоты-телеоператоры и менеджеры, которые контролируют роботов, которые берут на себя некоторые из более приземленных аспектов их ролей. «Полуавтономное транспортное средство доставки иногда сталкивается с препятствием, таким как светоотражающий материал внутри склада или кустарник, рядом с которым трудно ориентироваться. Тогда человек берет на себя управление с помощью GPS, дистанционного управления операцией или сценарием для возврата к автономии», — сказал он. «В случае производства роботы доставляют детали на определенную станцию, где их принимают люди и добавляют к сборочному процессу».

Хоть это и трудно – представить, какие новые роли могут возникнуть, об этом всё же забавно поразмышлять. Онисцук рассматривает сценарий, в котором робот-снегоочиститель изо всех сил пытается определить разницу между сугробом и автомобилем под слоем снега. После чего — требует от удаленного оператора вмешаться и интерпретировать сцену, а при необходимости – руководить вручную. По мере развития новых технологий в ближайшие годы мы начнем получать более четкое представление о том, как ИИ и автоматизация повлияют на рабочую силу.

«Я думаю, что многие операции для робототехники будут важны там, где вся необходимая инфраструктура находится в ведении, где отслеживаются все активы», — сказал Онисцук. «5G принесет волну возможностей, окажет большое влияние на робототехнику и потребует нового набора технических навыков. Я думаю, что также появится новое поколение гибридных рабочих мест для операций, которые существуют сегодня, но в будущем будут выполняться совместно с роботом — санитария, промышленная инспекция, хирургия и так далее».

Профессиональные переходы

В отчете PricewaterhouseCoopers (PwC) за 2018 год отмечалось, что отрасли, которые больше всего выиграют от ИИ, — это «человеческие» и «высокотехнологичные» секторы, такие как здравоохранение, образование и наука. «Преподавание требует высокого уровня межличностных навыков, которые не могут быть легко заменены системами искусственного интеллекта или роботами. Но они могут быть дополнены ими для удовлетворения растущего спроса на образование с течением времени», — говорится в докладе. «Таким образом, мы ожидаем, что только около 5% педагогов будут вытеснены ИИ, что более чем компенсируется увеличением новых рабочих мест на 10%».

В докладе отмечалось, что машины могут взять на себя некоторые из наиболее «скучных» учебных задач, таких как маркировка домашних заданий или проведение тестов с множественным выбором. В докладе добавляется, что секторы, «с большей вероятностью» испытывающие чистую потерю рабочих мест, являются секторами с «высокой степенью повторяющихся и рутинных задач».

Одним из примеров является производство, в котором, по оценкам PwC, к 2037 году будет на 25% меньше рабочих мест в результате прямой автоматизации. Между тем, 40% существующих рабочих мест «транспортировки и хранения» могут быть заменены автоматизацией — из-за роста числа беспилотных транспортных средств и автоматизированных складов. И менее половины из них будут заменены новыми видами рабочих мест.



Фото: unsplash.com

В недавнем докладе Международной федерации робототехники (IFR) отмечалось, что к 2022 году на заводах по всему миру будет «эксплуатационный запас почти в 4 миллиона промышленных роботов». Также прогнозировался «высокий спрос на навыки робототехники» в рамках процесса постпандемического восстановления. В докладе также говорится, что правительствам необходимо будет сосредоточить внимание на образовании и профессиональной подготовке, чтобы обеспечить свою рабочую силу необходимыми навыками.

Даже если искусственный интеллект и автоматизация приведут к созданию новых рабочих мест по всем направлениям, по мере адаптации рабочей силы к меняющимся требованиям — на рынке будут происходить значительные потрясения. Некоторые роли могут устареть, в то время как другие — развиться в новые направления или привести к созданию совершенно новых профессий. Однако легче всего предсказать, какой акцент эти изменения сделают на повышении квалификации и переподготовке кадров в ближайшие годы.

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