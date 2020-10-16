Электромобили пока не стали народным транспортом в Беларуси

Источник материала: АФН

Белорусы пока неохотно покупают электромобили несмотря на существенные налоговые и таможенные льготы со стороны государства (отсутствие НДС и ввозных пошлин).

Такой вывод следует из данных, которые сегодня озвучил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Буквально за два последних квартала, второй и третий, с момента принятия стимулирующих мер количество электромобилей увеличилось вдвое и превысило 1,2 тыс.», - сообщил Каранкевич, выступая на форуме E-Mobility 2020.

Таким образом за 2 квартала при наличии существенных льгот белорусы приобрели всего около 600 электромобилей.

Министр энергетики подал этот факт с оптимистичным гарниром, однако понятно, что власти в свете скорого запуска БелАЭС рассчитывали на другой эффект.

«…в случае роста числа электромобилей в нашей стране до 10 тыс. объем потребления электрической энергии составит около 80 млн кВт/ч. Это довольно значительная величина - даже чуть больше, чем объем электропотребления среднестатистическим районом Беларуси", - сказал Каранкевич (цитата БелТА).

Отчасти, отсутствие электромобильного ажиотажа можно списать на решение Белоруснефти ввести оплату за зарядку электромобилей, что до этого года можно было делать бесплатно, недостаточно развитую сеть электрозарядных станций, непрозрачный уровень сервиса таких авто и их поведение в условиях белорусского климата и т.д.