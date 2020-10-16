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Какие предложения по конституционной реформе озвучили госструктуры?

16.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агентство «Минск-Новости» сообщило, что сегодня прошло уже второе заседание диалоговой площадки «Конституционная реформа и партийное строительство». По данным Office Life, негосударственные СМИ на такие встречи не приглашались.



На фото агентства можно увидеть, что на заседании присутствовал глава Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Других известных политиков на снимках не видно.

В сообщении «Минск-Новости» говорится, что были приглашены парламентарии, а также «представители общественных формирований и вузов». Какие именно вузы были представлены, а также какие организации, не уточняется. Участники встречи пришли к выводу, что нужно сохранить президентскую республику, но перераспределить полномочия.

Сегодня же некоторые медийные лица сообщили в соцсетях об аналогичной встрече в Бобруйске. Об участии в ней оппозиционных партий и непровластных общественных организаций неизвестно.

Политолог Алексей Беляев поделился некоторыми подробностями заседания в своем «Фейсбуке».

По его словам, говорилось о расширении и облегчении возможности регистрировать партии. К примеру, речь шла о регистрации партии и символики одним пакетом, а не по отдельности. Одновременно предложено обязать тех, кто хочет участвовать в парламентских выборах, иметь партийные структуры во всех областях и в Минске, а не в большинстве регионов, как сейчас.

Другое предложение — смешанная система выборов в парламент: по спискам партий 25% депутатов и 75% по одномандатным мажоритарным округам.

Еще один пункт — сокращение или ликвидация законодательных полномочий президента. Передача всей законодательной власти парламенту.
 
Теги: Минск
 
 
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Агентство «Минск-Новости» сообщило, что сегодня прошло уже второе заседание диалоговой площадки «Конституционная реформа и партийное строительство». По...
 
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