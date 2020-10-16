ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за разбитого стекла в здании прокуратуры Барановичей прошли обыски у анархистов

16.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры к нескольким активистам анархистского движения пришли с обыском.



Утром 13 октября стало известно, что в здании прокуратуры г. Барановичи неизвестные повредили окно.

"По данным следствия, вечером 12 октября неустановленные лица забросили банку с жидкостью и ветошью в окно здания Барановичской межрайонной прокуратуры. В результате противоправных действий было повреждено остекление окна", - отмечалось в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Вечером 13 октября три машины милицейского спецтранспорта с омоновцами приехало на встречу жителей района Боровки, данные всех присутствующих переписали, двух человек отвезли в ГОВД.

А уже утром 14 октября у  активистов анархистского движения прошли обыски по месту прописки. Обыски происходили в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса - "Особо злостное хулиганство".

У Евгения Журавского изъяли системный блок компьютера, коробку с брошюрами, паспорт, три диска, две флешки и даже часы.

У второго парня изъяла телефон, ноутбук, флешку. Самих активистов во время обыска не было. В качестве кого они проходят по этому делу - точно неизвестно.

Кроме того, милиция разыскивала и Павла Пипко, который только 12 октября освободился после 12-суточного ареста.

Милиционеры пытались попасть в квартиру еще одного активиста, который уже больше месяца работает в другой стране.

Обыски прошли у шести активистов анархистского движения, сообщают правозащитники.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах из-за разбитого окна в здании прокуратуры к нескольким активистам анархистского движения пришли с обыском.
 
Новости дня
Новости разные
 
«АвтоВАЗ» озвучил стоимость Lada Vesta Cross в комплектации Black
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика