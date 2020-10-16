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Нового президента Кыргызстана могут выбрать уже в январе

16.10.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, об этом заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.

Накануне действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку – он сообщил об этом в своем обращении к народу. Согласно конституции после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента, которым сейчас является Канат Исаев.

В пятницу Исаев сообщил, что отказывается исполнять обязанности президента.

"Я не буду занимать эту должность. Я намерен прилагать максимум усилий для принятия своевременных законов в парламенте", - сказал он.

Все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову, который заявил, что "направит все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления". 

Напомним, что после того, как президент объявил о своем решении, сторонники премьера страны выдвинули новое требование - отставку парламента.

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября.

После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. 

В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

На фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение, в четверг оно было отменено в Бишкеке, рассматривается вопрос о его отмене по всей стране.
 
 
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Президентские выборы в Кыргызстане могут пройти 17 января 2021 года, а парламентские - 20 декабря этого года, об этом заявила глава ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова.
 
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