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Олимпийский конгресс: в Минске обсуждают роль науки в спортивном движении
16.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылся международный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», где обсуждается роль науки и образования в спортивном движении, передает «МИР 24».
«Надеюсь, что эта конференция позволит всем участникам получить еще больше знаний, опыта. И самое главное, продемонстрировать единство спортивного университетского сообщества. И таким образом создать мощную платформу для дальнейшего развития», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.
В программе конгресса, кроме пленарного заседания, круглые столы, семинары, двусторонние встречи, экскурсии. Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» проводят с 1993 года. Его организатор – Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта.
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В форуме принимают участие спортсмены и тренеры из разных стран, представители ведомств, спортивных университетов мира, а также ученые.
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