ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийский конгресс: в Минске обсуждают роль науки в спортивном движении

16.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылся международный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», где обсуждается роль науки и образования в спортивном движении, передает «МИР 24».

В форуме принимают участие спортсмены и тренеры из разных стран, представители ведомств, спортивных университетов мира, а также ученые. Главная задача – обменяться мнениями, как развивать спорт больших достижений и какую роль в этом может сыграть наука как в части подготовки спортсменов, так и в их восстановлении.

«Сегодня с учетом пандемии в непростых условиях приходится проводить соревнования. Каждая страна выбрала свой путь, нужно обменяться опытом, чтобы потом двигаться дальше», – пояснил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

«Надеюсь, что эта конференция позволит всем участникам получить еще больше знаний, опыта. И самое главное, продемонстрировать единство спортивного университетского сообщества. И таким образом создать мощную платформу для дальнейшего развития», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

В программе конгресса, кроме пленарного заседания, круглые столы, семинары, двусторонние встречи, экскурсии. Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» проводят с 1993 года. Его организатор – Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В форуме принимают участие спортсмены и тренеры из разных стран, представители ведомств, спортивных университетов мира, а также ученые.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как подготовить организм к отопительному сезону? Вот что говорят врачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика