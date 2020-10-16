Олимпийский конгресс: в Минске обсуждают роль науки в спортивном движении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылся международный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех», где обсуждается роль науки и образования в спортивном движении, передает «МИР 24».



В форуме принимают участие спортсмены и тренеры из разных стран, представители ведомств, спортивных университетов мира, а также ученые. Главная задача – обменяться мнениями, как развивать спорт больших достижений и какую роль в этом может сыграть наука как в части подготовки спортсменов, так и в их восстановлении.



«Сегодня с учетом пандемии в непростых условиях приходится проводить соревнования. Каждая страна выбрала свой путь, нужно обменяться опытом, чтобы потом двигаться дальше», – пояснил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

«Надеюсь, что эта конференция позволит всем участникам получить еще больше знаний, опыта. И самое главное, продемонстрировать единство спортивного университетского сообщества. И таким образом создать мощную платформу для дальнейшего развития», – отметил министр спорта России Олег Матыцин.

В программе конгресса, кроме пленарного заседания, круглые столы, семинары, двусторонние встречи, экскурсии. Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» проводят с 1993 года. Его организатор – Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта.