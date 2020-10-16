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Медицинский проект 103.by привлек $3 млн от Банка БелВЭБ

16.10.2020 11:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Обеспечением стала интеллектуальная собственность – имущественные права на товарные знаки – без вхождения в капитал компании, сообщают координаторы проекта.

Средства направят на расширение функциональности 103-Digital Health Ecosystem (DHE).

В супераппе 103.by можно будет решить вопросы, связанные со здоровьем: воспользоваться телемедициной, записаться на прием онлайн, купить лекарства, расшифровать анализы, оформить медицинское страхование.

Что в итоге?

Это первая подобная сделка в банковской сфере Беларуси, и Банк БелВЭБ намерен расширять применение таких форм финансирования инвестпроектов IT-сектора.

К 2025 году эксперты прогнозируют рост объема мирового рынка цифровой медицины более чем в пять раз.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Банк БелВЭБ с компанией БелВЭБ Капитал реализовали в Беларуси сделку по финансированию на 3 млн долларов медицинского сервиса 103.by. Этот сервис принадлежит...
 
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