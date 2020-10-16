Студентов будут лишать стипендии за пропуск занятий без уважительной причины

Источник материала: Myfin

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«Обучающимся, которым назначены стипендии, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий прекращается на основании приказа руководителя учреждения образования сроком на один месяц», – говорится в постановлении министерства финансов и министерства образования, опубликованном на сайте Национального правового интернет-портала.



Что в итоге?

Даже если у студента будут только положительные оценки, при пропуске более 10 часов занятий в месяц без уважительной причины, он может быть лишен стипендии в следующем месяце.