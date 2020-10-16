МВД РФ: Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя

Светлана Тихановская объявлена Беларусью в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности (статья 361 часть 3).





Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

О том, что Тихановская объявлена в розыск, стало известно 7 октября − и тоже из российских СМИ. В МВД РФ пояснили, что основанием для объявления Тихановской в розыск на территории России являются соглашения, заключенные в рамках СНГ, пишет БелаПАН.

В МВД Беларуси информацию о розыске тогда подтвердили, но за подробностями направили в Следственный комитет. Официальный представитель СК Юлия Гончарова заявила БелаПАН, что «никакой информации в этой связи предоставлено не будет — такая позиция».

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская является инициатором создания Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси. По факту деятельности КС в Беларуси возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Некоторые члены президиума и основного состава КС сейчас находятся под арестом, другие — вынуждены были покинуть Беларусь из соображений безопасности.

Сама Тихановская находится в Литве с 11 августа. Обстоятельства своего отъезда она не комментирует, но по словам соратников Тихановской, ее вынудили уехать власти, угрожая и шантажируя.