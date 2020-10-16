Столичные организации тонут в долгах

Задолженность столичных организаций по кредитам и займам на 1 сентября текущего года составила 23 млрд 29,7 млн рублей — на 23,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 7,5% больше по сравнению с показателем на 1 августа 2020 года, свидетельствуют данные главного статистического управления Минска.





Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 сентября составила 204,3 млн рублей. По данным статистики, с начала года она выросла на 51,1%, за июль — на 5,3%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь-август 2020 года выросла в 2,2 раза до 554,2 млн рублей, за июль — на 41,2%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 14% (до 5 млрд 834,7 млн), за июль — на 4,7%.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 41,5% и на 1 сентября 2020 года составила 1 млрд 524,4 млн рублей, за июль — на 17,3%.

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2020 года составила 21 млрд 199,7 млн рублей, или на 17,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 4,4% больше по сравнению с показателем на 1 августа 2020 года.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 46,6% и на 1 сентября текущего года составила 3 млрд 361,6 млн рублей (за июль выросла на 9,8%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за восемь месяцев текущего года выросла на 15,9% до 665,9 млн рублей. За июль она выросла на 11,4%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 23,6% до 5 млрд 979,7 млн рублей, за июль — на 9,6%.

Дебиторская задолженность на 1 сентября составила 21 млрд 293,1 млн рублей, или на 26,3% больше, чем на 1 января, и на 5,3% больше по сравнению с показателем на 1 августа 2020 года.