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На VOKA пройдет серия концертов электронной музыки с участием известных диджеев и евродэнс-групп

16.10.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 16 октября на VOKA пройдет серия концертов с участием известных диджеев и евродэнс-групп.

Откроет серию концертов VOKA virtual stage британский диджей Гарет Эмери — специально для зрителей Беларуси он исполнит домашний сет прямо из своего сада в Лос-Анджелесе.

На VOKA пройдет серия концертов электронной музыки с участием известных диджеев и евродэнс-групп

23 октября на виртуальной сцене запланирован перформанс от одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев Сандера Кляйненберга. Резидент лучших клубов Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Амстердама и Ибицы выступит для белорусской публики из собственной студии в Амстердаме.

30 октября для зрителей VOKA выступит Omnia — украинский диджей и саунд-продюсер, треки которого издает самый масштабный в мире лейбл электронной музыки Armada Music. Постоянный участник Global Gathering, Kazantip, Ultra Music Festival.

6 ноября новаторский подход к танцевальной музыке представит Aly&Fila. Проект известен не только своим творчеством: ему принадлежит собственный лейбл Future Sound Of Egypt, а в эфире одной из египетских интернет-радиостанций выходит популярное одноименное шоу с участием Aly&Fila. Из студии в Египте и будут звучать для зрителей VOKA композиции в его исполнении.

13 ноября проект завершится событием с участием сразу двух коллективов: свои хиты исполнят немецкие группы Snap! и La Bouche. Первая хорошо знакома не только поклонникам танцевальной музыки, но и киноманам — их знаменитая I've got the power звучит во многих фильмах 1990-х. А La Bouche — авторы Sweet Dreams и Be My Lover.

Начало каждого из пяти запланированных концертов — в 20:00. Присоединиться к ним можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA. Посмотреть серию концертов VOKA virtual stage можно из любой точки Беларуси — в том числе из архива (он будет доступен на протяжении трех месяцев). Просмотр доступен эксклюзивно для подписчиков VOKA — по подпискам «ТВ Расширенный», «Фильмы и сериалы» и «Все включено».

 
 
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С 16 октября на VOKA пройдет серия концертов с участием известных диджеев и евродэнс-групп.
 
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