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Полтысячи фур скопилось на границе

16.10.2020 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.

Полтысячи фур скопилось на границе
Фото с сайта mail.ru

На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:

  • «Бенякони» — более 130;
  • «Каменный Лог» — более 100;
  • «Привалка» — более 50.

Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:

  • «Григоровщина» — более 90;
  • «Урбаны» — более 80.

На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:

  • «Брузги» — более 40.
 
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Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.
 
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