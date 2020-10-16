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Полтысячи фур скопилось на границе
Источник материала: Навiны
Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.
На литовском направлении в очередях стоят более 280 большегрузов:
Своего выезда в Латвию ожидают более 170 фур:
На польском участке очередь есть лишь в одном пункте пропуска:
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Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза сохраняются.
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