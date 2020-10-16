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Шейк, Мосс, Сайрус: список самых "голых" нарядов звезд составили британцы

16.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская "полиция моды" провела независимое расследование и составила список самых откровенных образов звезд с красных дорожек и публичных мероприятий.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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После скандальной фотосессии премьер-министра Финляндии запросы на пикантные снимки знаменитостей в Google возросли. И неудивительно, ведь, отправляясь на важное мероприятие, модели, певицы и актрисы не раз прибегали к самым смелым приемам. Кто-то предпочитает платья с глубокими вырезами, кто-то прикрывается прозрачными тканями, а некоторые не стесняются надевать наряды на голое тело.

В топ самых смелых знаменитостей вошли модели Ирина Шейк и Кейт Мосс, актриса Элизабет Херли, певица Майли Сайрус и экс-подружка Канье Уэста Эмбер Роуз.

Снимки самых пикантных образов красавиц – в специальной подборке.

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Пользователи социальных сетей провели фэшн-расследование и вспомнили самые эпатажные выходы знаменитых красавиц.
 
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