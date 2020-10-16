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Шейк, Мосс, Сайрус: список самых "голых" нарядов звезд составили британцы
16.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская "полиция моды" провела независимое расследование и составила список самых откровенных образов звезд с красных дорожек и публичных мероприятий.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В топ самых смелых знаменитостей вошли модели Ирина Шейк и Кейт Мосс, актриса Элизабет Херли, певица Майли Сайрус и экс-подружка Канье Уэста Эмбер Роуз.
Снимки самых пикантных образов красавиц – в специальной подборке.
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Пользователи социальных сетей провели фэшн-расследование и вспомнили самые эпатажные выходы знаменитых красавиц.
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