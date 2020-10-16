За прогулы ответят: в Беларуси изменили порядок выплаты стипендий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Минобр и Минфин откорректировали инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий.

Ранее на стипендию могли рассчитывать студенты, имеющие только положительные оценки. По новым правилам обучающиеся, пропустившие более 10 часов учебных занятий в течение месяца без уважительных причин, денежные выплаты не получат, даже при отличных отметках в зачетке.

Выплата стипендий студентам-прогульщикам будет прекращаться сроком на один месяц на основании приказа руководителя учреждения образования.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования – с сегодняшнего дня.

Студенческий протест

Александр Лукашенко неоднократно высказывался об участии студентов в массовых акциях протеста, которые начались в Беларуси 9 августа после выборов президента.

Так, 9 октября на совещании по актуальным вопросам он заявлял, что поведение части обучающихся в вузах показывает "их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию" и это может привести "к утрате его ценности как значимой социальной ступени". Ответственность глава государства возложил на ректоров вузов и предупредил, что в ближайшее время эта кадровая проблема будет решаться.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками с применением спецсредств. По официальным данным, за первые дни около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

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