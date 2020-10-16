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За прогулы ответят: в Беларуси изменили порядок выплаты стипендий
16.10.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Минобр и Минфин откорректировали инструкцию об условиях, порядке назначения и выплаты стипендий.
Ранее на стипендию могли рассчитывать студенты, имеющие только положительные оценки. По новым правилам обучающиеся, пропустившие более 10 часов учебных занятий в течение месяца без уважительных причин, денежные выплаты не получат, даже при отличных отметках в зачетке.
Выплата стипендий студентам-прогульщикам будет прекращаться сроком на один месяц на основании приказа руководителя учреждения образования.
Постановление вступило в силу после его официального опубликования – с сегодняшнего дня.
Студенческий протест
Александр Лукашенко
Так, 9 октября на совещании по актуальным вопросам он заявлял, что поведение части обучающихся в вузах показывает "их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию" и это может привести "к утрате его ценности как значимой социальной ступени". Ответственность глава государства
Массовые
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Поправки в постановление были внесены на фоне массовых акций протестов, которые проходят в стране после выборов. Студенты – активные их участники.
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