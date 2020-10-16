Как подготовить организм к отопительному сезону? Вот что говорят врачи

Источник материала: Tut.by

Начало отопительного сезона — сезонный стресс для организма: перепад температур и низкая влажность воздуха чреваты пересыханием слизистых оболочек носа, глаз. Страдает в это время и кожа. Врачи рассказали HEALTH.TUT.BY, как подготовиться к сезону теплых батарей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как справиться с сухостью кожи

Одним из сезонных факторов сухости кожных покровов действительно являются горячие батареи. Кожа подвергается постоянному агрессивному воздействию сухого воздуха, результат — обезвоживание и быстрая потеря влаги, рассказывает врач-дерматолог, косметолог первой категории медицинского центра «Кравира» Александр Сергеюк.

— Комфортно человек чувствует себя дома при влажности от 45 до 65%. Во время отопительного сезона этот процент может снижаться до 10% и даже ниже. В это время нелегко приходится всему кожному покрову человека, однако наиболее подвержены сухости открытые участи кожи — лицо, волосистая часть головы, шея, верхние и нижние конечности. Кожа становится сухой, появляется шелушение — все это может привести к раздражению и даже высыпанию.



Александр Сергеюкврач- дерматолог , косметолог врач-, косметолог В помещении пригодятся специальные увлажнители, на крайний случай, можно развесить влажное белье. Для быстрой нормализации влажности эффективно регулярное проветривание. Не следует забывать и о постоянной влажной уборке, которая хорошо борется и с пылью, и с повышенной сухостью.

Поддерживать физиологический баланс кожи поможет питье достаточного количества чистой негазированной воды, говорит врач.

— С приходом отопления необходимо умываться прохладной водой с мягкими очищающими средствами, предпочтение лучше отдать кремообразным гелям для умывания, которые справляются и с очищением, и с увлажнением. При использовании кремов в домашних условиях необходимо выбирать средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота или глицерин, такие крема не будут слишком тяжелыми. Увлажнять кожу следует минимум два раза в день, один раз желательно сразу после душа.

Что поможет при синдроме «сухого глаза»

С началом отопительного сезона появляются проблемы сухости глаз, объясняет офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники Софья Сомова.

— У синдрома «сухих глаз» могут быть следующие признаки: воспаленные и покрасневшие, чешущиеся глаза, чувство песка или постороннего тела в глазу,

слезоточивость (особенно выражена при ветреной холодной погоде), преходящее затуманивание и усталость глаз, гнойные выделения. Симптомы усиливаются вечером, а также утром после сна.

Софья Сомоваврач- офтальмолог врач- Защитить глаза от пересыхания помогут проветривания, использование увлажнителя в помещении. Нужно не забывать делать паузы в работе, так как сидение за компьютером, чтение и другие занятия, требующие повышенной концентрации, подавляют мигательный рефлекс, и слеза испаряется быстрее.

При синдроме «сухого глаза» офтальмолог советует использовать увлажняющие капли.

— Увлажняющие капли для глаз или искусственная слеза — это препараты, которые помогают восстанавливать на глазу слезную пленку. В отопительный сезон они так же необходимы, как регенерирующий крем для рук. Препарат легко и удобно использовать — несколько капель в течение дня.

Как от температуры воздуха и влажности страдает горло и нос

Когда начинается отопительный период, увеличивается число обращений от пациентов с першением в горле, дискомфортом в носу, сухим кашлем, — отмечает оториноларинголог медицинского центра «МедАвеню» Александр Поливко. Это связано с тем, что из-за неотрегулированной температуры пересыхают слизистые и страдает местный иммунитет.

— Когда пациенты уменьшают температуру и увлажняют воздух дома, проблема уходит. Оптимальная температура в помещении днем — около 22 градусов. Она самая правильная для работы слизистых оболочек. Не слишком критично, если она будет выше, но в целом слишком теплый воздух в помещении чреват тем, что слизистые будут пересыхать быстрее. Нужно помнить, что 22 градуса — примерный ориентир: кому-то комфортно быть тепло одетым в комнате с температурой в 20 градусов, кто-то предпочитает 24−25 градусов. Главный критерий подходящей температуры — чтобы после пребывания в помещении человек не ощущал проблем сухости слизистых.



Александр Поливковрач-оториноларинголог Перед сном полезно проветрить спальню, чтобы температура упала до примерно 19 градусов: благоприятно и для слизистых, и для здорового крепкого сна. Если при этом вам зябко, лучше выбрать пижаму и одеяло потеплее.

Как к отопительному сезону подготовить детей

Негативному влиянию сухого воздуха и перегрева наиболее подвержены маленькие и дети, которые в этот период болеют простудными заболеваниями, говорит врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира» Светлана Ильясевич.

— Проблемы чаще от того, что в начале отопительного сезона родители зачатую перегревают детей: мамы кутают малышей, боясь, что они замерзнут. Но это может вести к потнице, опрелостям, а также к повышению температуры тела у детей, у которых еще не налажена терморегуляция. Кроме того, из-за перегревов дети могу плохо спать, капризничать.



Светлана Ильясевичврач- педиатр врач- Средняя рекомендуемая температура для комнат, где есть дети, — 20 °C: доводить ее до 25−26°C не стоит — надо вовремя регулировать радиаторы, проветривать и выключать обогреватели. Также надо следить, чтобы в переходный период дети резко не попадали, например, из теплой ванной в холодную спальню — это может обернуться простудой, если ребенок не закален.

Не надо паниковать, если в начале отопительного сезона у детей в носу появляется больше слизи, говорит врач, — это может быть защитная реакция на смену влажности. В это время главное больше ухаживать за слизистыми ребенка с помощью физрастворов.