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Как подготовить организм к отопительному сезону? Вот что говорят врачи
Источник материала: Tut.by
Начало отопительного сезона — сезонный стресс для организма: перепад температур и низкая влажность воздуха чреваты пересыханием слизистых оболочек носа, глаз. Страдает в это время и кожа. Врачи рассказали HEALTH.TUT.BY, как подготовиться к сезону теплых батарей.
Как справиться с сухостью кожи
Одним из сезонных факторов сухости кожных покровов действительно являются горячие батареи. Кожа подвергается постоянному агрессивному воздействию сухого воздуха, результат — обезвоживание и быстрая потеря влаги, рассказывает врач-дерматолог, косметолог первой категории медицинского центра «Кравира» Александр Сергеюк.
— Комфортно человек чувствует себя дома при влажности от 45 до 65%. Во время отопительного сезона этот процент может снижаться до 10% и даже ниже. В это время нелегко приходится всему кожному покрову человека, однако наиболее подвержены сухости открытые участи кожи — лицо, волосистая часть головы, шея, верхние и нижние конечности. Кожа становится сухой, появляется шелушение — все это может привести к раздражению и даже высыпанию.
Поддерживать физиологический баланс кожи поможет питье достаточного количества чистой негазированной воды, говорит врач.
— С приходом отопления необходимо умываться прохладной водой с мягкими очищающими средствами, предпочтение лучше отдать кремообразным гелям для умывания, которые справляются и с очищением, и с увлажнением. При использовании кремов в домашних условиях необходимо выбирать средства, в составе которых есть гиалуроновая кислота или глицерин, такие крема не будут слишком тяжелыми. Увлажнять кожу следует минимум два раза в день, один раз желательно сразу после душа.
Что поможет при синдроме «сухого глаза»
С началом отопительного сезона появляются проблемы сухости глаз, объясняет офтальмолог отделения по оказанию платных услуг 30-й городской клинической поликлиники Софья Сомова.
— У синдрома «сухих глаз» могут быть следующие признаки: воспаленные и покрасневшие, чешущиеся глаза, чувство песка или постороннего тела в глазу,
При синдроме «сухого глаза» офтальмолог советует использовать увлажняющие капли.
— Увлажняющие капли для глаз или искусственная слеза — это препараты, которые помогают восстанавливать на глазу слезную пленку. В отопительный сезон они так же необходимы, как регенерирующий крем для рук. Препарат легко и удобно использовать — несколько капель в течение дня.
Как от температуры воздуха и влажности страдает горло и нос
Когда начинается отопительный период, увеличивается число обращений от пациентов с першением в горле, дискомфортом в носу, сухим кашлем, —
— Когда пациенты уменьшают температуру и увлажняют воздух дома, проблема уходит. Оптимальная температура в помещении днем — около 22 градусов. Она самая правильная для работы слизистых оболочек. Не слишком критично, если она будет выше, но в целом слишком теплый воздух в помещении чреват тем, что слизистые будут пересыхать быстрее. Нужно помнить, что 22 градуса — примерный ориентир: кому-то комфортно быть тепло одетым в комнате с температурой в 20 градусов, кто-то предпочитает 24−25 градусов. Главный критерий подходящей температуры — чтобы после пребывания в помещении человек не ощущал проблем сухости слизистых.
Как к отопительному сезону подготовить детей
Негативному влиянию сухого воздуха и перегрева наиболее подвержены маленькие и дети, которые в этот период болеют простудными заболеваниями, говорит врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира» Светлана Ильясевич.
— Проблемы чаще от того, что в начале отопительного сезона родители зачатую перегревают детей: мамы кутают малышей, боясь, что они замерзнут. Но это может вести к потнице, опрелостям, а также к повышению температуры тела у детей, у которых еще не налажена терморегуляция. Кроме того, из-за перегревов дети могу плохо спать, капризничать.
Не надо паниковать, если в начале отопительного сезона у детей в носу появляется больше слизи, говорит врач, — это может быть защитная реакция на смену влажности. В это время главное больше ухаживать за слизистыми ребенка с помощью физрастворов.
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Начало отопительного сезона - определенный стресс для организма: перепад температур и низкая влажность воздуха чреваты пересыханием слизистых оболочек носа,...
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