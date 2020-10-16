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«Некоторые отказываются». Профсоюз Lufthansa Technik - о призывах не ремонтировать самолет Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад самолет Александра Лукашенко прибыл на обслуживание в Гамбург в компанию Lufhansa Technik. Одновременно с этим немецкие профсоюзные активисты
В профсоюзе говорят, что листовку с информацией о ситуации в Беларуси и положении рабочих у нас в стране работникам Lufthansa Technik раздают в распечатанном виде и рассылают по почте. Отношение к ней профсоюзы называют «очень разным».
— Из-за авиационного кризиса многие работники рады тому, что у них вообще есть работа. В настоящее время есть как те коллеги, кто работает с самолетом, так и те, кто отказывается.
По информации профсоюза, самолет Александра Лукашенко проведет в Гамбурге минимум неделю. Ранее официальный представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт
В листовке, которую распространяют среди работников профсоюзные активисты,
— Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике.
Также в листовке говорится, что Александр Лукашенко «отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси» (вероятно, подразумеваются
FINANCE.TUT.BY ранее также обратился за комментариями в компанию Lufthansa Technik. Если мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.
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«Некоторые отказываются». Профсоюз Lufthansa Technik - о призывах не ремонтировать самолет Лукашенко
Ранее представители компании говорили, что сервисное обслуживание самолетов всех клиентов проводится в соответствии с графиком
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