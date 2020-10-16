«Некоторые отказываются». Профсоюз Lufthansa Technik - о призывах не ремонтировать самолет Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад самолет Александра Лукашенко прибыл на обслуживание в Гамбург в компанию Lufhansa Technik. Одновременно с этим немецкие профсоюзные активисты начали распространять среди работников листовку, в которой рассказывали о ситуации в Беларуси и выражали надежду, что «руководство компании воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом». Представители профсоюза Ver. di в компании Lufthansa Technik рассказали FINANCE.TUT.BY, что некоторые работники действительно отказываются обслуживать самолет, другие же продолжают с ним работать.



Президентский Boeing в Гамбурге, сентябрь 2006. Фото: Marco Dotti / Planespotters.net

В профсоюзе говорят, что листовку с информацией о ситуации в Беларуси и положении рабочих у нас в стране работникам Lufthansa Technik раздают в распечатанном виде и рассылают по почте. Отношение к ней профсоюзы называют «очень разным».

— Из-за авиационного кризиса многие работники рады тому, что у них вообще есть работа. В настоящее время есть как те коллеги, кто работает с самолетом, так и те, кто отказывается.

По информации профсоюза, самолет Александра Лукашенко проведет в Гамбурге минимум неделю. Ранее официальный представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнерт говорил Deutsche Welle, что сервисное обслуживание самолетов всех клиентов проводится в соответствии с графиком.

В листовке, которую распространяют среди работников профсоюзные активисты, говорится о том, что «в Беларуси систематически ограничиваются права трудящихся».

— Профсоюзных активистов и других активистов оппозиции регулярно арестовывают, а затем подвергают унижениям и насилию. Большинство работников имеют срочные контракты, которые они не могут расторгнуть самостоятельно. Однако они могут быть уволены работодателем в любое время. Как право на свободу выражения мнения, так и право объединяться в независимые профсоюзы, а также право на забастовки строго ограничены или практически отсутствуют на практике.

Также в листовке говорится, что Александр Лукашенко «отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси» (вероятно, подразумеваются заявления МВД о готовности применить боевое оружие). Немецкие профсоюзные активисты выдвигают требования к белорусским властям: немедленное прекращение жестких подавлений протестов, неограниченное право на забастовку, возможность объединяться в независимые профсоюзы, отставка Лукашенко и проведение новых выборов, освобождение политзаключенных, восстановление на работе тех, кто был уволен.

FINANCE.TUT.BY ранее также обратился за комментариями в компанию Lufthansa Technik. Если мы получим ответ, то обязательно его опубликуем.