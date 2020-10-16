Макс Корж выпустил новый трек. На обложке сингла - жена рэпера

Источник материала: Tut.by

У Макса Коржа вышел новый трек «Ее виной», который он посвятил «девочке мечты». На обложке сингла — жена рэпера Татьяна.

По всей видимости, новый трек рэпер посвятил жене Татьяне Корж. Во-первых, супруга музыканта появилась на обложке сингла, во-вторых, в тексте песни есть такая строчка: «Детка, одевай фату и просто сделай меня папой». У пары есть двое детей.

В своем творчестве Корж не раз обращался к теме измен. Например, в треках «Шантаж» и «Малолетка» . Тогда многие паблики, посвященные музыке, стали писать, что в семье музыканта случился разлад, и Татьяне Корж пришлось опровергать домыслы. Трек «Ее виной» как раз иллюстрирует слова Татьяны, что у пары все хорошо.

Кроме личного, в новом треке много Минска. На Грушевке герою сингла стало шумно и тесно, в Малиновке жарко, Немигу снова залило. Встречаются в песне и такие слова «Минск, давай! Дома не сиди, поломает», «Беларусь — топ-пацы, поднимай, поднимай, поднимай».

А еще Корж дает советы начинающим коллегам по ремеслу: «Если валишь для души, по-любому пробиваешь панцирь. Делаешь по совести — с тобою остаются твои братцы».

К слову, сегодня Корж планирует снять клип на один из своих треков. Какой — пока неизвестно. Съемки пройдут в Минске во второй половине дня, на них приглашены «свои пацаны».

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