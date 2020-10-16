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Макс Корж выпустил новый трек. На обложке сингла - жена рэпера
Источник материала: Tut.by
У Макса Коржа
По всей видимости, новый трек рэпер посвятил жене Татьяне Корж. Во-первых, супруга музыканта появилась на обложке сингла, во-вторых, в тексте песни есть такая строчка: «Детка, одевай фату и просто сделай меня папой». У пары есть двое детей.
В своем творчестве Корж не раз обращался к теме измен. Например, в треках
Кроме личного, в новом треке много Минска. На Грушевке герою сингла стало шумно и тесно, в Малиновке жарко, Немигу снова залило. Встречаются в песне и такие слова «Минск, давай! Дома не сиди, поломает», «Беларусь — топ-пацы, поднимай, поднимай, поднимай».
А еще Корж дает советы начинающим коллегам по ремеслу: «Если валишь для души, по-любому пробиваешь панцирь. Делаешь по совести — с тобою остаются твои братцы».
К слову, сегодня Корж
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У Макса Коржа вышел новый трек «Ее виной», который он посвятил «девочке мечты». На обложке сингла - жена рэпера Татьяна.
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