В Москве место в очереди за iPhone 12 оценили почти в 13 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

23 октября во многих странах, включая Россию, стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Обычно в первое время смартфонов на всех желающих не хватает. Чтобы их заполучить, некоторые покупатели готовы сами сутками стоять в длинных очередях. Впрочем, есть и те, кто предлагает отстоять в очереди за вознаграждение. Так, в Москве и Санкт-Петербурге подобная услуга оценивается вплоть до почти 13 тысяч долларов.

Судя по сообщениям в российском сервисе «Авито», десятки людей готовы занять место в очереди за новенькими смартфонами за денежное вознаграждение.

Цены, впрочем, достаточно сильно разнятся. Так, самый минимальный реальный прайс составляет порядка всего пяти тысяч российских рублей (или 65 долларов). В одном из таких предложений автор поста уточняет, что «опыт работы у него есть, стоял в очереди за 10-м и 11-м айфонами».





«Средний чек» за нахождение в очереди за новинками в Москве находится в диапазоне от 50 до 100 тысяч российских рублей (640−1285 долларов). Тут «набор привилегий» пошире. Один из авторов объявления уточняет: в очередь готов встать только после предоплаты в размере 20%, правда, может сделать это за два-три дня до начала продаж. Еще один пользователь говорит, что возьмется за работу только после предоплаты в 30% и что каждый день такой «работы» оценивает в 100 тысяч российских рублей.

Самые дорогие предложения оцениваются от 500 тысяч до одного миллиона российских рублей (6,4−12,8 тысячи долларов). Их авторы утверждают, что готовы за эти деньги предоставить первое место в очередях за смартфонами. Правда, как именно они собираются обеспечить это первое место, не уточняется.





Для сравнения: iPhone 12 в стартовой конфигурации с 64 ГБ памяти в России стоит 79 990 российских рублей (1025 долларов). Старший iPhone 12 Pro — 99 990 российских рублей (1280 долларов). Миниатюрный iPhone 12 mini и увеличенный iPhone 12 Pro Max поступят в продажу только в ноябре.

Напомним: Apple представила четыре смартфона — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства обзавелись OLED-экранами на 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, процессором Apple A14 Bionic, сдвоенными и строенными основными камерами, а также поддержкой работы в 5G-сетях.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple: