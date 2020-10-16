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МВД ответило, за что Тихановская объявлена в розыск
16.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nashaniva.by
Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в связи с призывами к свержению конституционного строя.
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Информация о том, что Светлана Тихановская находится в розыске, стало известно на прошлой неделе из российской базы данных. В МВД РФ сообщили, что против Тихановской в России не возбуждалось уголовных дел, а включение ее в базу данных объясняется договорами о помощи между Москвой и Минском.
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Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в связи с призывами к свержению конституционного строя.
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