МВД ответило, за что Тихановская объявлена в розыск

Источник материала: Ежедневник

фото: nashaniva.by

Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в связи с призывами к свержению конституционного строя.

Об РИА Новости сообщили в МВД Беларуси. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

Информация о том, что Светлана Тихановская находится в розыске, стало известно на прошлой неделе из российской базы данных. В МВД РФ сообщили, что против Тихановской в России не возбуждалось уголовных дел, а включение ее в базу данных объясняется договорами о помощи между Москвой и Минском.