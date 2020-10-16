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«Совесть чиста». Жээнбеков ушел в отставку, режим ЧП в Бишкеке отменен
16.10.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Временно исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что передача власти произошла мирным и законным путем.
Подавший накануне в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста перед народом и перед богом. Слова президента прозвучали во время внеочередного заседания парламента Киргизии, пишет
Парламент поблагодарил Жээнбекова за его работу на посту президента. Спикер законодательного органа Канат Исаев, в частности, отметил «благородство» бывшего президента, благодаря которому в стране удалось сохранить стабильность.
После объявления об отставке президента обязанности врио главы государства на себя принял премьер-министр Садыр Жапаров.
15 октября депутаты парламента отменили решение подавшего 15 октября в отставку президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, передает
Выборы президента в стране должны пройти в течение трех месяцев.
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Временно исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что передача власти произошла мирным и законным путем.
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