«Совесть чиста». Жээнбеков ушел в отставку, режим ЧП в Бишкеке отменен

Источник материала: Ежедневник

фото: tass.ru

Временно исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что передача власти произошла мирным и законным путем.

Подавший накануне в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста перед народом и перед богом. Слова президента прозвучали во время внеочередного заседания парламента Киргизии, пишет РБ К. Жээнбеков подчеркнул, что для него «жизнь и здоровье каждого соотечественника дороги», поэтому он принял решение уйти.

Парламент поблагодарил Жээнбекова за его работу на посту президента. Спикер законодательного органа Канат Исаев, в частности, отметил «благородство» бывшего президента, благодаря которому в стране удалось сохранить стабильность.

После объявления об отставке президента обязанности врио главы государства на себя принял премьер-министр Садыр Жапаров.

15 октября депутаты парламента отменили решение подавшего 15 октября в отставку президента Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, передает ТАСС .

Выборы президента в стране должны пройти в течение трех месяцев.