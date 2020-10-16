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В Google можно «намычать» песню, чтобы найти ее
Источник материала: Onliner
Google улучшила мобильный поиск, добавив в него «немного Zhazam». В блоге компания описывает новую функцию как способ избавиться от надоедливой мелодии в голове – знаете, иногда как засядет, а понять откуда она, нельзя. Теперь после вызова «Ассистента» пользователь может напеть ему, «намычать» или насвистеть песенку, а поиск проанализирует данные и попробует подобрать подходящую композицию.
В рекламном ролике все работает отлично, у журналиста Onliner, к сожалению, не получилось найти ничего (есть предположение, что во всем виноват медведь, который топтался на ушах). Минус нововведения в том, что напевать мелодию придется достаточно долго — 10—15 секунд.
В настоящее время функция доступна iOS-пользователям на английском языке и на 20 языках — Android-пользователям. В Google сообщают, что идеальный слух не нужен, достаточно, чтобы ваше «пение» оказалось приближенным к оригиналу, а машинные алгоритмы попробуют извлечь оттуда нужную информацию.
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Google улучшила мобильный поиск, добавив в него «немного Zhazam». В блоге компания описывает новую функцию как способ избавиться от надоедливой мелодии в голове –...
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