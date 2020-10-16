Dacia показала электромобиль стоимостью менее 10 тысяч евро

Источник материала: Onliner

В прошлом году в Китае начались продажи электромобиля Renault City K-ZE. Бюджетный EV оказался весьма привлекательным для широкой аудитории. Как минимум один экземпляр данной модели даже успели привезти в Беларусь. Вскоре City K-ZE начнут продавать в Европе. Но под брендом Dacia.

Серийный электрокар получил название Dacia Spring. Модель не является сюрпризом: еще в марте был показан предсерийный концепт данного проекта. В основе машины лежит архитектура азиатского Renault Kwid (выпускается с 2015-го). Габаритная длина автомобиля — всего 3734 мм. По европейским меркам это даже не малый класс, а особо малый (А). Ширина Spring — 1770 мм, высота — 1516 мм, а расстояние между осями — 2423 мм.





Заявленный производителем клиренс — 150 мм, что весьма неплохо для городского автомобиля. В движение электрокар приводит один мотор мощностью 45 л. с. Емкость батареи — 26,8 кВт·ч, чего должно хватить на 225 км реального запаса. Создатели уверяют, что максимальная скорость новинки — 125 км/ч. За пределами городской черты такой Dacia делать нечего.





Для Европы была доработана базовая комплектация электромобиля. В частности, Dacia Spring имеет две подушки безопасности и систему автоматического тормоза. Также по умолчанию на кроху-SUV ставят кондиционер и простенькую мультимедийную систему. В ЕС автомобиль будет поставляться из Китая. Самая доступная версия Dacia EV будет стоить до 10 тысяч евро. Старт продаж — начало 2021 года.



