В угольном карьере взорвали огромный экскаватор высотой с 10-этажный дом. Видео (видео)

Источник материала: Onliner

В Австралии продолжают зачищать промышленную площадку электростанции Хэйзелвуд в городе Моруэлл. В мае там всего за минуту взорвали все восемь труб энергетического гиганта, а позавчера настала очередь утилизировать один из четырех экскаваторов, с помощью которых добывался уголь для станции. Помог опять же направленный взрыв, сообщает ABC News.

Огромный механизм высотой с 10-этажный дом и весом в 2 тысячи тонн проработал около полувека, прежде чем французская энергетическая компания Engie закрыла электростанцию Хэйзелвуд после покупки в 2017 году. Представители собственника утверждают, что экскаватор был способен добывать 2500 тонн угля в час. Всего в карьере работали четыре таких машины. Все они будут в конечном итоге взорваны. На разрушение первого гигантского механизма ушло около 20 секунд. Все прошло по плану, все заряды сработали своевременно. Теперь экскаватор, превратившийся в груду металлолома, отправят на переплавку.