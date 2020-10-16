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Режим Лукашенко обвиняет Тихановскую в призывах к свержению строя

16.10.2020 12:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси объявили Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на МВД России. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

О включении Тихановской в базу разыскиваемых лиц российского МВД стало известно на прошлой неделе. Как уточнили в ведомстве, уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

 
 
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Власти Беларуси объявили Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя.
 
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