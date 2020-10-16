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«Здоровье дороже». Лебедько, который сидит под арестом в Барановичах, прекратил голодовку

16.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Объединенной гражданской партии отбывает административный арест в Барановичах. Вчера жена отвезла ему передачу, пишет «Народная воля».




Напомним, что Анатолия Лебедько судили за участие в несанкционированной акции, его задержали 8 октября. После решения суда политик в знак протеста объявил голодовку.

— Светлана, расскажите, какие последние новости от вашего мужа? Как самочувствие? Он продолжает голодать?

— С ним в среду встречался адвокат. Слава Богу, из голодовки он вышел. Нам удалось его убедить, что здоровье дороже. Я мужа не видела, но, со слов адвоката, он держится бодро. Похудел, правда. Но я очень довольна, что он вышел из голодовки…

— Сколько дней он голодал?

— С минувшего четверга, 4—5 дней, но точно сказать не могу.

Сегодня я ездила передать ему передачу. Людей возле изолятора очень много, причем очень много машин с минскими номерами. Передачи начинают принимать с девяти утра, я приехала около половины десятого и уже была сорок какая-то в очереди. А когда уезжала, там было под девяносто человек! Успеют ли все люди передать свои передачи родственникам — большой вопрос.

Очень хочу надеяться, что Анатолия отпустят 23 октября. Нашей внучке 25 октября два года, хотелось бы, чтобы в этот день он был с нами.

— Может, знаете, какие условия, сколько человек вместе с ним в камере?

— Камера на 10 человек, на вчерашний день там было девять арестантов. По словам адвоката, прохладно, но место спальное у мужа есть, даже белье какое-то выдали! Еда — тюремная, сами понимаете. И то, что я сегодня кое-что передала — видимо, у них сегодня будет праздничный ужин. А еще сказали, что и помоются в душе!

— Передачу приняли без вопросов?

— Пересмотрели и развернули абсолютно все! Даже полотенце пришлось разорвать на две части — сказали, что слишком большое, а им там полотенца якобы вообще не нужны.

— Светлана, вначале Анатолий был в СИЗО на Окрестина…

— Сразу — да, а потом перевели в Барановичи — там много минчан, в том числе и те, кого задержали на воскресной акции протеста. Я так понимаю, полный изолятор…
 
 
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Экс-глава Объединенной гражданской партии отбывает административный арест в Барановичах. Вчера жена отвезла ему передачу, пишет «Народная воля».
 
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