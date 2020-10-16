C заботой о бюджете: за 10 часов прогулов в месяц студентов будут лишать стипендии









"Обучающимся, которым назначены стипендии, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий прекращается на основании приказа руководителя учреждения образования сроком на один месяц", - говорится в постановлении министерства финансов и министерства образования, опубликованном на сайте Национального правового интернет-портала.





Пункты ранее действующего постановления о начислении стипендий, в которых указывалось, что на выплаты имеют право студенты "имеющие по результатам текущей (итоговой) аттестации только положительные отметки", дополнены словами ""и не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии".





Таким образом, студент, пропустивший более 10 часов занятий в месяц без уважительной причины, может быть на законном основании лишен стипендии в следующем месяце.





Списки обучающихся, которым назначается или которые могут быть лишены стипендии, должны быть представлены деканами факультетов, заведующими отделениями (при отсутствии заведующих отделениями – заместителями директора по основной деятельности) руководителю учреждения образования в течение 5 рабочих дней со дня начала текущего месяца, говорится в документе.