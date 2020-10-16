Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на жилье по 240-му указу

Источник материала: Партизан

Беларусбанк с 15 октября возобновляет прием новых заявок на выдачу кредитов, а также на увеличение размера уже выданных кредитных линий по 240-му указу. Речь идет о кредитах на объекты жилищного строительства, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщается на сайте банка.

Условия кредитования строительства жилья с субсидированием по 240-му указу остались прежними: ставка рефинансирования плюс 3 процентных пункта, то есть 10,75%.

В банке уточнили, что возобновили кредитование, «учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия».



