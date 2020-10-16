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Адвоката Михаила Кирилюка, защищавшего Елену Левченко, могут исключить из адвокатуры

16.10.2020 12:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов 16 октября рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката Михаила Кирилюка. Поводом к этому послужили его высказывания в соцсетях.

Адвоката Михаила Кирилюка, защищавшего Елену Левченко, могут исключить из адвокатуры
Фото с сайта golosadvokata.ru

Кирилюк защищал баскетболистку Елену Левченко, которую судили 30 сентября за участие в двух несанкционированных массовых мероприятиях. Юрист также является членом Координационного совета.

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» адвокат Сергей Зикрацкий, Кирилюку грозит исключение из адвокатуры.

Он напомнил, что накануне квалификационная комиссия по адвокатской деятельности приняла решение о необходимости лишить лицензий адвокатов Александра Пыльченко и Юлию Леванчук.

По словам Зикрацкого, исключение из адвокатуры и лишение лицензий коллег не остановят адвокатов. «В стране правовой дефолт. Многие законы не исполняются и игнорируются. В такой ситуации ценность диплома юриста обесценивается значительно быстрее любого другого документа в стране. Адвокаты еще пытаются что-то делать. Мы пытаемся попасть в РУВД и ИВС к своим клиентам, мы пытаемся показать абсурдность предъявленных обвинений. Нас не слушают, поэтому мы начинаем кричать и стучаться в закрытые двери», — написал он.

Зикрацкий заявил, что сегодня адвокаты работают на свой имидж в «Новой Беларуси». «Мы знаем, что в Новой Беларуси наши клиенты будут спрашивать у нас, чем мы занимались в 2020 году. Те, кого мы защищаем сейчас, будут рекомендовать нас своим друзьям, родственникам, коллегам. А строчка в резюме юриста «адвокат, исключен из коллегии адвокатов в 2020-м» будет лучшим доказательством профессионализма и принципиальности юриста», — сказал он.

По словам адвоката, он и его коллеги «будут сражаться за клиентов до тех пор, пока в стране останется по крайней мере один адвокат».

 
 
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Дисциплинарная комиссия Минской областной коллегии адвокатов 16 октября рассмотрит вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката Михаила Кирилюка. Поводом к...
 
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