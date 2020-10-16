Заднепряный: есть предложения, как изменить полномочия президента в Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Заднепряный рассказал, как изменить полномочия президента в Конституции

Пока речь идет о рабочей версии предложений, по ним еще будут вестись консультации внутри партии, после чего окончательный вариант корректировок будет направлен в комиссию Палаты представителей, отметил на радио Sputnik лидер РПТС Василий Заднепряный.

"Глава 1 раздел 3 ― право выдвижения кандидатов в депутаты должно принадлежать политическим партиям и гражданам Республики Беларусь по сбору подписей. Статья 72 ― отзыв депутатов должен осуществляться по инициативе 20% избирателей тех депутатов, которые избраны по одномандатным округам, и также по инициативе политических партий, от которых избран депутат по партийным спискам", ― говорит Заднепряный.

Есть также предложения, касающиеся проведения референдумов в стране и выборов президента. Глава 2 ― республиканские референдумы назначаются парламентом с согласия президента Республики Беларусь, а также глава 3 раздел 4, статья 80 ― президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь в возрасте старше 35 лет, не менее 25 лет проживший в республике, обладающий избирательным правом и не имеющий иностранного гражданства и вида на жительство в другой стране, рассказывает политик.

"Статья 81 президент избирается на срок 6 лет, а одно и то же лицо может занимать должность президента не более 2 раз", ― подчеркивает политик.

У РПТС есть также инициативы о том, как скорректировать работу парламента, систему избрания депутатов и срок их полномочий. В частности, речь идет о статье 101 ― исключить делегирование парламентом президенту законодательных полномочий на издание декретов имеющих силу закона, говорит Заднепряный.

Есть также ряд предложений, касающихся работы правительства в частности, статья 106 глава 5 ― правительство в своей работе подотчетно парламенту и ответственно перед президентом, премьер-министр назначается президентом после утверждения его парламентом, рассказывает политик.

Весь перечень предложений о поправках в Конституцию от Республиканской партии труда и справедливости слушайте в аудиозаписи.

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