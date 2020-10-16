Станислав Зась и глава МИД Армении обсудили ситуацию в регионе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем рассказал о ситуации в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского МИД.

Отмечается, что в ходе состоявшейся накануне беседы Мнацаканян подтвердил приверженность Армении объявленному перемирию, "выразив озабоченность невыполнением Азербайджаном своих обязательств и нанесением ударов по мирным населенным пунктам на всей территории Арцаха (самоназвание Карабаха)". "Агрессивные действия Азербайджана сопровождаются многочисленными нарушениями международного гуманитарного и обычного права, еще раз подчеркивая приоритетность обеспечения экзистенциальной безопасности народа Арцаха посредством полноценной реализации и признания его права жить свободно и безопасно на своей исторической родине", – процитировали в пресс-службе слова министра..

Отмечается, что Мнацаканян особо подчеркнул "недопустимость провокационных посягательств ВС Азербайджана против суверенной территории Армении".

"Мнацаканян выразил глубокую обеспокоенность экспансионистской политикой Турции, выражающейся в безоговорочной поддержке Азербайджана посредством размещения международных террористов в зоне конфликта. Он подчеркнул, что необратимая тенденция к превращению Азербайджана в центр международного терроризма представляет угрозу для региона ответственности ОДКБ", – заявили в пресс-службе.

Министр заявил также, что политическое руководство Армении постоянно оценивает ситуацию и исходящие из нее шаги, "учитывая также возможность инициирования уставных процедур в рамках ОДКБ". Он пообещал постоянно информировать ОДКБ о нынешней ситуации.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения , обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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