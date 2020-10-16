|
Станислав Зась и глава МИД Армении обсудили ситуацию в регионе
16.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем рассказал о ситуации в зоне карабахского конфликта, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского МИД.
Отмечается, что в ходе состоявшейся накануне беседы Мнацаканян подтвердил приверженность Армении объявленному перемирию, "выразив озабоченность невыполнением Азербайджаном своих обязательств и нанесением ударов по мирным населенным пунктам на всей территории Арцаха (самоназвание Карабаха)". "Агрессивные действия Азербайджана сопровождаются многочисленными нарушениями международного гуманитарного и обычного права, еще раз подчеркивая приоритетность обеспечения экзистенциальной безопасности народа Арцаха посредством полноценной реализации и признания его права жить свободно и безопасно на своей исторической родине", – процитировали в пресс-службе слова министра..
Отмечается, что Мнацаканян особо подчеркнул "недопустимость провокационных посягательств ВС Азербайджана против суверенной территории Армении".
Пресс-служба президента Азербайджана
"Мнацаканян выразил глубокую обеспокоенность экспансионистской политикой Турции, выражающейся в безоговорочной поддержке Азербайджана посредством размещения международных террористов в зоне конфликта. Он подчеркнул, что необратимая тенденция к превращению Азербайджана в центр международного терроризма представляет угрозу для региона ответственности ОДКБ", – заявили в пресс-службе.
Министр заявил также, что политическое руководство Армении постоянно оценивает ситуацию и исходящие из нее шаги, "учитывая также возможность инициирования уставных процедур в рамках ОДКБ". Он пообещал постоянно информировать ОДКБ о нынешней ситуации.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
В Москву 9 октября
© Sputnik
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политическое руководство Армении постоянно оценивает ситуацию и исходящие из нее шаги, "учитывая также возможность инициирования уставных процедур в рамках...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)