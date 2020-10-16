Белорусы купили уже больше 1,2 тысячи электромобилей

Источник материала: Tut.by

Количество электромобилей в Беларуси превысило 1,2 тысячи штук. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на форуме по развитию электромобильности. По его словам, за полгода их количество удвоилось. В Белоруснефти анансируют введение платы за зарядку для электромобилей с 1 января 2021 года.



Фото: Белоруснефть

До сих пор точное количество электрокаров в стране отдельно не подсчитывалось. В начале года эксперты говорили примерно о 400.

Однако, после того, как белорусам разрешили ввозить для личного пользования электромобили без растаможки и НДС, их количество стало расти. Например, как мы сообщали ранее, только за первые трое суток после вступления в силу указа о растаможке электромобилей, таможенниками было оформлено порядка 250-ти электромобилей.

По прогнозам Белоруснефти, к 2030 году в Беларуси будет примерно 435 электромобилей. По планам компании количество зарядных станций для электрокаров к концу года превысит 400 штук, в следующем — 600. Этого достаточно для зарядки 9−30 тысяч электромобилей.

Сейчас зарядить электромобиль на всех ЭЗС сети «Маланка» можно бесплатно, но только с помощью мобильного приложения . По словам генерального директора Белоруснефти Александра Ляхова, платными зарядки для электрокаров станут с 1 января 2021 года.

Кроме того, сейчас прорабатывается ряд мер по стимулированию покупки и использованию электротранспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.