|
Белорусы купили уже больше 1,2 тысячи электромобилей
Источник материала: Tut.by
Количество электромобилей в Беларуси превысило 1,2 тысячи штук. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на форуме по развитию электромобильности. По его словам, за полгода их количество удвоилось. В Белоруснефти анансируют введение платы за зарядку для электромобилей с 1 января 2021 года.
До сих пор точное количество электрокаров в стране отдельно не подсчитывалось. В начале года эксперты говорили примерно о 400.
Однако, после того, как белорусам разрешили ввозить для личного пользования электромобили без растаможки и НДС, их количество стало расти. Например, как мы
По прогнозам Белоруснефти, к 2030 году в Беларуси будет примерно 435 электромобилей. По планам компании количество зарядных станций для электрокаров к концу года превысит 400 штук, в следующем — 600. Этого достаточно для зарядки 9−30 тысяч электромобилей.
Сейчас зарядить электромобиль на всех ЭЗС сети «Маланка»
Кроме того, сейчас прорабатывается ряд мер по стимулированию покупки и использованию электротранспорта юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полгода количество электрокаров в стране удвоилось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)