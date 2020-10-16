Какие курсы доллара и евро установили банки в пятницу

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепляется ко всем трем основным валютам. Напомним, предыдущие четыре дня рубль сдавал позиции к доллару. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар упал на 0,11% — до 2,5731 рубля, евро упал на 0,19% — до 3,0119 рубля, а российский рубль упал на 0,19% — до 3,2988 рубля за 100 российских рублей (это данные на 11.58).

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,572 рубля (Альфа-Банк), 2,573 рубля (Абсолютбанк). Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Банке Решение — 2,571 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Цептер Банке — 3,06 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,012 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Белинвестбанке — 3,009 рубля.