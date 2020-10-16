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Румынская Dacia представила недорогой электромобиль для Европы

16.10.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще одной важной премьерой проходящего в эти дни мероприятия Renault eWays стала новинка от марки Dacia — это хэтчбек Spring Electric, который в статусе концепта был представлен весной, а теперь переродился в первый серийный электрокар бюджетного румынского бренда.


На самом деле модель Spring Electric не такая уж и новая — в Китае этот электрокар дебютировал в прошлом году как Renault City K-ZE. Европейский Spring от машины для китайского рынка отличается логотипами, оформлением бамперов, решетки радиатора и светотехники. Длина «пятидверки» — всего 3,73 м, ширина (с учетом зеркал) составляет 1,77 м, а колесная база — 2,42 м.


Как и у City K-ZE, «электричка» Dacia имеет простые и дешевые компоненты. Установленный на передней оси электромотор развивает 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, а емкость аккумулятора — всего 26,8 кВт·ч (подзарядка от домашней розетки займет примерно 14 часов, а от 30-киловаттного терминала 80% запаса можно восполнить менее чем за час), которых должно хватить на 225 км пробега в комбинированном и 295 км в городском режиме движения (по циклу WLTP). Заявленная максимальная скорость машинки — 125 км/ч.



Салон рассчитан на посадку четырех человек, объем багажника варьируется от 300 л до 600 л со сложенными задними сиденьями. В «базе» у Spring Electric есть шесть подушек безопасности, электроусилитель, электростеклоподъемники, центральный замок и система автоматического торможения. Но за кондиционер, запаску, задние датчики парковки и мультимедиасистему с 7-дюймовым тачскрином необходимо будет доплачивать.


На европейском рынке прием заказов на электрический хэтчбек Dacia начнется весной 2021 года, но первые покупатели получат машины не раньше осени. Также в гамме Spring Electric будет утилитарная двухместная версия с оборудованным грузовым отсеком (800 л) позади передних сидений.


Стоимость? Пока в Dacia лишь объявили, что она будет невысокой — румыны пообещали европейцам «самый доступный электромобиль». На китайском рынке за базовый City K-ZE просят меньше 9 тысяч долларов в пересчете (с учетом госсубсидий).

 
 
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Еще одной важной премьерой проходящего в эти дни мероприятия Renault eWays стала новинка от марки Dacia - это хэтчбек Spring Electric, первый серийный электрокар бренда.
 
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