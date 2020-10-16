|
Дача как с картинки. Посмотрите, какой милый интерьер мы нашли в доме под Минском
Источник материала: Tut.by
На рынке загородной недвижимости иногда можно найти такие предложения загородных домов и дач, которые подкупают с первого взгляда. Один из таких примеров — современный дачный дом под Минском, интерьер которого напоминает картинку в журнале. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.
Дача расположена в садоводческом товариществе «Зеленый сад» (30 км от Минска, Логойский район). Дом площадью 144 квадратных метра строился из клееного бруса. В нем один уровень, есть уютная терраса.
Прихожая
Гостиная-кухня
Дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле. Обратите внимание, каким шикарным фоном оказался светло-оливковый цвет стен для всей обстановки дома.
Спальня
Детская
Санузел
В доме есть все коммуникации, позволяющие жить в нем круглогодично. Продается дача за 93,9 тысячи долларов в эквиваленте.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дачи с простыми и стильными интерьерами пока еще редко встречаются на отечественном рынке загородной недвижимости. Однако посмотрите, какую милоту мы нашли!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)