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Дача как с картинки. Посмотрите, какой милый интерьер мы нашли в доме под Минском

16.10.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На рынке загородной недвижимости иногда можно найти такие предложения загородных домов и дач, которые подкупают с первого взгляда. Один из таких примеров — современный дачный дом под Минском, интерьер которого напоминает картинку в журнале. Подробнее — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Дача расположена в садоводческом товариществе «Зеленый сад» (30 км от Минска, Логойский район). Дом площадью 144 квадратных метра строился из клееного бруса. В нем один уровень, есть уютная терраса.


Планировка. Фото: realt.by

Прихожая


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Гостиная-кухня

Дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле. Обратите внимание, каким шикарным фоном оказался светло-оливковый цвет стен для всей обстановки дома.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Спальня


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Детская


Фото: realt.by

Санузел


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В доме есть все коммуникации, позволяющие жить в нем круглогодично. Продается дача за 93,9 тысячи долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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Дачи с простыми и стильными интерьерами пока еще редко встречаются на отечественном рынке загородной недвижимости. Однако посмотрите, какую милоту мы нашли!
 
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