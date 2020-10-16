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Владимир Цеслер отреагировал на Марш инвалидов
16.10.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Известный дизайнер «представил» новую модель автозака.
Владимир Цеслер разместил в Facebook фото автозака с пандусом для инвалидов.
Напомним, 15 октября в Минске прошел Марш людей с инвалидностью, на котором были задержания.
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Известный дизайнер «представил» новую модель автозака.
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