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Хроника дня. Следственный комитет подтвердил розыск Светланы Тихановской
Источник материала: Onliner
Белорусская осень в этом году пестрит событиями. А мы продолжаем их фиксировать. Итак, сегодня стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в международный розыск. В то же время студенты МГЛУ снова вышли на акцию. Теперь они ждут ректора на этаже. Обо всем этом — чуть ниже.
СК: Светлана Тихановская объявлена в международный розыск
Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела в отношении Координационного совета. Также сообщается, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.
Во время расследования получены доказательства, которые свидетельствуют о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране и причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,
В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет, говорится в сообщении.
Акция студентов МГЛУ. Теперь они ждут ректора
Студенты МГЛУ снова вышли на акцию. Теперь они заняли этаж ректора, «пока он не назначит время и дату открытого диалога».
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Белорусская осень в этом году пестрит событиями. А мы продолжаем их фиксировать. Итак, сегодня стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в международный...
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