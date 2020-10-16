Хроника дня. Следственный комитет подтвердил розыск Светланы Тихановской

Источник материала: Onliner

Белорусская осень в этом году пестрит событиями. А мы продолжаем их фиксировать. Итак, сегодня стало известно, что Светлана Тихановская объявлена в международный розыск. В то же время студенты МГЛУ снова вышли на акцию. Теперь они ждут ректора на этаже. Обо всем этом — чуть ниже.

СК: Светлана Тихановская объявлена в международный розыск

Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела в отношении Координационного совета. Также сообщается, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет.

Во время расследования получены доказательства, которые свидетельствуют о совершении отдельными лицами, входящими в состав организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране и причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, сообщает Следственный комитет.

В числе других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет, говорится в сообщении.

Акция студентов МГЛУ. Теперь они ждут ректора

Студенты МГЛУ снова вышли на акцию. Теперь они заняли этаж ректора, «пока он не назначит время и дату открытого диалога».





Минские часовщики выпустили коллекцию Salidarnasć