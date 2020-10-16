Конкурс «Ремонт за копейку» возвращается. Хотите выиграть тысячу рублей — присылайте свои истории

Источник материала: Onliner

Вместе с торговым центром «Ленинград» мы продолжаем принимать истории очередного сезона конкурса «Ремонт за копейку»: вы присылаете оригинальные рассказы и фотографии о своем ремонте, читатели выбирают самый полезный текст, «Ленинград» награждает победителя тысячей рублей.

Теперь немного подробнее о механизме проведения конкурса: каждую неделю редакция будет определять наиболее интересную историю из присланных и публиковать ее. В конце месяца вышедшие на наших страницах истории будут выноситься на «читательский суд» — выбирать победителя будут пользователи и только они.

Что же необходимо сделать желающему побороться за тысячу рублей от спонсора? Нужно подробно рассказать обо всех тратах в свободном стиле, не забыть о деталях и цифрах, ну и, конечно, сопроводить свой рассказ качественными фотографиями. Побольше конкретики, лайфхаков и полезных советов!

Ждем ваших историй на dm@onliner.by. Не забываем внимательно знакомиться с правилами конкурса:

в конкурсе может принять участие любой гражданин Беларуси, за исключением работников компании Onliner и членов их семей;

автор статьи обязуется создать оригинальный текст. Все публикуемые материалы выборочно проверяются на плагиат;

автор обязательно должен дополнить свой текст фотографиями (не менее 10 горизонтальных фотографий в хорошем качестве);

автор статьи, высылая текст и дополнительные материалы на адрес dm@onliner.by, передает все исключительные права на публикацию и использование своего текста и фотографий компании ООО «Онлайнер»;

редакция принимает тексты объемом от 3500 печатных знаков;

редакция оставляет за собой право редактировать и изменять текст на свое усмотрение. Редакция может отказать в публикации без объяснения причин, если это расходится с редакционной политикой. Не принимаются статьи с большим количеством орфографических и грамматических ошибок;

автор имеет право принять участие в конкурсе один раз за все время его проведения. Повторное участие запрещается;

автор обязуется указать свое реальное имя и фамилию и передать их в редакцию. Автор имеет право публиковаться под псевдонимом;

автор сообщает контактный телефон для редакции. Телефон не публикуется;

редакция Onliner еженедельно отбирает лучший материал недели и публикует его в один из дней;

при определении материала, достойного публикации на сайте, редакция руководствуется такими критериями, как качество и объем проделанной работы, полнота раскрытия темы, легкость стиля изложения материала, качество присланных фотографий;

автор материала, победившего в читательском голосовании, награждается подарком от спонсора конкурса;

претензии по проведению конкурса принимаются по адресу nak@onliner.by.