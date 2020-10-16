ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс «Ремонт за копейку» возвращается. Хотите выиграть тысячу рублей — присылайте свои истории

16.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вместе с торговым центром «Ленинград» мы продолжаем принимать истории очередного сезона конкурса «Ремонт за копейку»: вы присылаете оригинальные рассказы и фотографии о своем ремонте, читатели выбирают самый полезный текст, «Ленинград» награждает победителя тысячей рублей.

Теперь немного подробнее о механизме проведения конкурса: каждую неделю редакция будет определять наиболее интересную историю из присланных и публиковать ее. В конце месяца вышедшие на наших страницах истории будут выноситься на «читательский суд» — выбирать победителя будут пользователи и только они.

Что же необходимо сделать желающему побороться за тысячу рублей от спонсора? Нужно подробно рассказать обо всех тратах в свободном стиле, не забыть о деталях и цифрах, ну и, конечно, сопроводить свой рассказ качественными фотографиями. Побольше конкретики, лайфхаков и полезных советов!

Ждем ваших историй на dm@onliner.by. Не забываем внимательно знакомиться с правилами конкурса:

  • в конкурсе может принять участие любой гражданин Беларуси, за исключением работников компании Onliner и членов их семей;
  • автор статьи обязуется создать оригинальный текст. Все публикуемые материалы выборочно проверяются на плагиат;
  • автор обязательно должен дополнить свой текст фотографиями (не менее 10 горизонтальных фотографий в хорошем качестве);
  • автор статьи, высылая текст и дополнительные материалы на адрес dm@onliner.by, передает все исключительные права на публикацию и использование своего текста и фотографий компании ООО «Онлайнер»;
  • редакция принимает тексты объемом от 3500 печатных знаков;
  • редакция оставляет за собой право редактировать и изменять текст на свое усмотрение. Редакция может отказать в публикации без объяснения причин, если это расходится с редакционной политикой. Не принимаются статьи с большим количеством орфографических и грамматических ошибок;
  • автор имеет право принять участие в конкурсе один раз за все время его проведения. Повторное участие запрещается;
  • автор обязуется указать свое реальное имя и фамилию и передать их в редакцию. Автор имеет право публиковаться под псевдонимом;
  • автор сообщает контактный телефон для редакции. Телефон не публикуется;
  • редакция Onliner еженедельно отбирает лучший материал недели и публикует его в один из дней;
  • при определении материала, достойного публикации на сайте, редакция руководствуется такими критериями, как качество и объем проделанной работы, полнота раскрытия темы, легкость стиля изложения материала, качество присланных фотографий;
  • автор материала, победившего в читательском голосовании, награждается подарком от спонсора конкурса;
  • претензии по проведению конкурса принимаются по адресу nak@onliner.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с торговым центром «Ленинград» мы продолжаем принимать истории очередного сезона конкурса «Ремонт за копейку»: вы присылаете оригинальные рассказы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили банки в пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus
16.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика