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Водитель кроссовера рванул протоптанной дорожкой — решил, что она для него (видео)
Источник материала: Onliner
На эту тему много шутят, дескать, автомобилисты покупают кроссоверы для того, чтобы въезжать на тротуары и без проблем парковаться на зеленой зоне. Это, конечно, не так, хотя некоторые водители своим поведением подкрепляют даже такую фантастическую теорию.
Когда мы
— Вчерашнее утро, улица Герасименко. Три машины на выезд из двора, которые пропускают с обеих сторон. Но можно же заехать по пешеходному переходу, пересечь зеленую зону, тротуар, еще одну зеленую — и вуаля, сэкономлены 20 секунд и удалось опередить одну машину. Оно того стоило! — рассказал наш читатель с ником BITEUG, предоставивший видео.
Можно сказать, что это разница между типами автомобилей, дескать, Saab спокойно стоял, дожидаясь возможности проехать, а Hyundai проследовал своим собственным путем. Но, скорее всего, это разница между типами водителей: один соблюдает правила, проявляя уважение к другим, а другой идет своим собственным путем.
— Кстати, во дворах две школы, и каждый будний день там и так коллапс, несмотря на знак, запрещающий въезд во двор, — добавил наш читатель.
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На эту тему много шутят, дескать, автомобилисты покупают кроссоверы для того, чтобы въезжать на тротуары и без проблем парковаться на зеленой зоне. Это, конечно, не...
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