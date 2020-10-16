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Водитель кроссовера рванул протоптанной дорожкой — решил, что она для него (видео)

16.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На эту тему много шутят, дескать, автомобилисты покупают кроссоверы для того, чтобы въезжать на тротуары и без проблем парковаться на зеленой зоне. Это, конечно, не так, хотя некоторые водители своим поведением подкрепляют даже такую фантастическую теорию.

Когда мы говорим о том, что в минских спальниках все непросто с парковками во дворах, то держим в уме, что, как следствие, и с выездом из этих дворов все так же непросто. Иногда водителям трудно разъехаться, но не трудно при этом подолгу стоять друг напротив друга. Иногда на въездах-выездах просто образуются раздражающие заторы. Кто-то проявляет терпение, кто-то нет.

— Вчерашнее утро, улица Герасименко. Три машины на выезд из двора, которые пропускают с обеих сторон. Но можно же заехать по пешеходному переходу, пересечь зеленую зону, тротуар, еще одну зеленую — и вуаля, сэкономлены 20 секунд и удалось опередить одну машину. Оно того стоило! — рассказал наш читатель с ником BITEUG, предоставивший видео.

Можно сказать, что это разница между типами автомобилей, дескать, Saab спокойно стоял, дожидаясь возможности проехать, а Hyundai проследовал своим собственным путем. Но, скорее всего, это разница между типами водителей: один соблюдает правила, проявляя уважение к другим, а другой идет своим собственным путем.

— Кстати, во дворах две школы, и каждый будний день там и так коллапс, несмотря на знак, запрещающий въезд во двор, — добавил наш читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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На эту тему много шутят, дескать, автомобилисты покупают кроссоверы для того, чтобы въезжать на тротуары и без проблем парковаться на зеленой зоне. Это, конечно, не...
 
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