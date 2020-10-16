Есть ли шансы? Обзор трех планшетов на Android

Источник материала: Onliner Рынок планшетов сегодня развивается не так активно, как несколько лет назад. Так сложилось, что безоговорочными лидерами сегмента остаются iPad. Тем не менее несколько крупных производителей, ориентирующихся на Android, предлагают свое видение ситуации. Сегодня — блиц-обзор сразу трех Android-планшетов в разных ценовых сегментах и с HMS-сервисами.

Huawei MatePad T10

Младшая и самая доступная модель из героев сегодняшнего обзора. Кратко перечислим впечатления от работы с планшетом.

Несмотря на бюджетный характер, понравился корпус — не внешним видом (в этом смысле перед нами как раз обычный планшет-прямоугольник), а материалами. Выкрашенный в темно-синий, металл выглядит неброско, но создает ощущение надежности.





Впечатление цельности слегка портит разве что вставка из черного шершавого пластика. Но без нее никуда, потому что там прячется антенна для беспроводной связи.

Несмотря на то что покрытие крышки матовое, на нем заметны следы от пальцев. Также они хорошо видны на дисплее.

Судя по расположению фронтальной камеры, предполагается в первую очередь горизонтальное использование планшета. Но все же для набора текста и веб-серфинга удобнее держать MatePad T10 вертикально.





Рамки выглядят толстоватыми. Зато за них удобно браться без риска ложных срабатываний сенсорного слоя.

В целом за счет небольших габаритов и малой толщины управляться с MatePad комфортно — впрочем, как и с прочими современными планшетами.

Дисплей — IPS, диагональ матрицы — 9,7 дюйма, а разрешение — 1280×800 пикселей. Низкое разрешение — самый очевидный недостаток модели. Изображение зернистое, с отчетливой пикселизацией.





Есть 5-мегапиксельная камера, но она скорее «для галочки». В вашем телефоне камера все равно будет лучше. Да и вообще кому нужна камера в планшете?







В качестве «сердца» используется старый знакомый процессор Kirin 710A — это незначительная модификация Kirin 710, которому уже два года. Чип до сих пор неплохо справляется с рутиной вроде работы с браузером, проигрывания видео и набора текста. А вот с играми уже сложнее: без напряга пойдут только наименее требовательные из них.





Оперативной памяти всего 2 ГБ. Это означает, что многозадачность здесь весьма условная. Нормально работает только активное приложение, а попытка перейти на недавно открытую другую программу почти всегда приводит к ее загрузке «с нуля».

Пара динамиков по идее должна создавать стереоэффект, однако на деле звук довольно посредственный — громкий, но совсем невыразительный.

Есть слот для карты памяти, и это очень хорошо, потому что встроенные 32 ГБ могут быстро закончиться.









Очень круто для «бюджетника» — наличие слота для SIM-карты. При желании MatePad T10 можно спокойно использовать в качестве телефона. Но все же в первую очередь поддержка сотовых сетей дает вам полную независимость от Wi-Fi и раздающего интернет смартфона.

Одной зарядки батареи емкостью 5100 мА·ч хватит на несколько дней не слишком интенсивной работы. Показатель на уровне большинства планшетов, в том числе iPad.

На наш взгляд, Huawei MatePad T10 подойдет детям, которым не нужны возможности более дорогих моделей. Планшет также может стать выбором тех, кто только задумался о приобретении такого устройства, но не хочет тратить много денег.

8 Оценка автора При желании MatePad T10 можно было бы предъявить много претензий, главные из которых — низкое разрешение дисплея и всего 2 ГБ оперативной памяти. Однако с учетом цены в 499 рублей такие придирки выглядели бы странно.

Усовершенствованный брат-близнец «десятки». Дороже, чем MatePad T10, но без присущих ему недостатков. Для тех, кто готов заплатить больше за хороший дисплей и побольше оперативной памяти.

Внешне — полная копия MatePad T10. Совпадает вообще все, вплоть до габаритов и веса.

Главное отличие — дисплей. Во-первых, он больше — с диагональю 10,1 дюйма. Увеличили экран за счет чуть меньших рамок. Во-вторых, разрешение — 1920×1200 пикселей, благодаря чему изображение на T10s смотрится куда лучше, без зернистости младшего собрата.





Оперативной памяти в нашем экземпляре 3 ГБ, хотя в природе бывают и версии с 2 ГБ. Приложения уже могут повисеть в памяти, стало намного удобнее работать одновременно с двумя программами в режиме разделенного экрана.

Процессор, сотовый модуль, поддержка карт памяти, камера, батарея и автономность — все это не отличается от младшей модели.











А вот над звуком поработали хорошенько. У Huawei MatePad T10s очень хорошие динамики, которые не стыдно использовать вместо какой-нибудь небольшой портативной колонки.





MatePad T10s ориентирован на тех, кому все еще нужен недорогой планшет, но с приличным дисплеем. При наличии «лишних» 170 рублей мы бы все же советовали обратить внимание именно на T10s. Все-таки это планшет, а в планшете экран — это главное. И здесь он заметно приятнее, чем в T10.

8,5 Оценка автора При цене 669 рублей перед нами все еще бюджетный планшет, нацеленный на потребление, а не создание контента. Посмотреть мультфильм или сериал, сыграть в простенькие игры, полистать сайты и пообщаться в мессенджеры — во все это Huawei MatePad T10s умеет, но на большее рассчитывать не стоит.

Топовая модель, по сути, разумный максимум, который может предложить рассчитанный на широкую аудиторию Android-планшет. Изредка, конечно, попадаются и более продвинутые модели, однако им приходится конкурировать в тяжелейшей и неравной борьбе с «прошками» от Apple.





Отличительная деталь в дизайне планшета только одна — заметно выступающий блок с камерой. Сначала даже кажется, что их здесь несколько, но на самом деле датчик один, 13-мегапиксельный. Камера из категории «есть и есть», но опять же для планшета это ненужный бонус.







Корпус, на удивление, пластиковый. В Honor его называют черным, хотя на самом деле цвет скорее серый. Поверхность глянцевая и с большой охотой собирает следы от пальцев. В остальном — планшет как планшет, тонкий, опять же с уклоном в горизонтальную ориентацию.





На миг показалось, что здесь есть слот для SIM. В Китае, к слову, продается V6 с поддержкой сетей 5G. Однако у нас будет модель только с поддержкой карт памяти для тех, кому не хватит встроенных 128 ГБ.

Дисплей в такой корпус поместился 10,4-дюймовый, с разрешением 2000×1200 пикселей. Экран — одно из главных достоинств модели: без воздушной прослойки между стеклом и матрицей, с очень высоким запасом яркости и широкими возможностями для настройки цветов. Разве что не AMOLED.

Вторая отличительная особенность планшета — прокачанное железо. Здесь мощный чип Kirin 985 и 6 ГБ оперативной памяти. Неудивительно, что все — от интерфейса до самых тяжелых игр — V6 переваривает проще простого. Это планшет не только для веб-серфинга и просмотра фильмов, но и для любителей мобильного гейминга.





На развлекательную направленность указывают и четыре динамика. Играют они громко, чисто — опять же могут заменить какую-нибудь недорогую карманную колонку.

Впрочем, видно, что Honor Pad V6 хотели сделать устройством не только для потребления, но и для создания контента. Планшет умеет работать со стилусом, также для него существует чехол-клавиатура. Увы, пока непонятно, будут ли они продаваться в Беларуси и, если да, сколько будут стоить.









Есть несколько полезных программных фишек. Помимо уже привычной «двухоконности», на один экран можно вывести до трех окон с разными приложениями. А еще можно подключить смартфон Honor или Huawei, вывести его интерфейс на дисплей планшета и оттуда управлять телефоном. Такие образом, например, удобно простым перетаскиванием копировать файлы на планшет. Еще есть возможность включить режим рабочего стола, когда интерфейс становится похожим на Windows. Пригодится при использовании клавиатуры.









Ах да, здесь еще суперновый Wi-Fi 6. Правда, вряд ли у кого-нибудь из белорусских покупателей V6 найдется соответствующий роутер.

Honor Pad V6 в Беларуси стоит 1299 рублей. За эти деньги получаем практически максимум из того, что могут предложить Android-планшеты. Непонятна только ситуация со стилусом и чехлом-клавиатурой, без которых часть возможностей планшета останутся невостребованными.

8,5 Оценка автора В рядах потенциальной аудитории V6 видим прежде всего мобильных геймеров, которым мало даже самых крупных экранов в смартфонах. В этом планшете и дисплей отменный, и производительности хватит с запасом на пару лет. А владельцы смартфонов Honor или Huawei еще и смогут пользоваться устройствами в рамках одной экосистемы.

Итоги

Несмотря на доминирование iPad, планшетам под управлением Android все же пока удается занимать свою нишу. Это либо бюджетные аппараты, либо устройства, сравнимые по цене с младшими версиями iPad, но с прокачанным железом. Правда, в случае с Honor и Huawei не стоит забывать, что вместо каталога приложений Google Play надо будет пользоваться фирменным магазином AppGallery.

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