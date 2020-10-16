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Прогулял 5 пар — могут лишить стипендии. Появилось нововведение для студентов

16.10.2020 13:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Национальный правовой портал официально опубликовал изменения в порядок назначений и выплат стипендий студентам и учащимся. По инициативе Министерства образования и Министерства финансов теперь стипендии будут выплачивать не только за хорошие оценки, но и за пунктуальность. Прогулял 10 учебных часов в месяц — прощай, денежка.

Раньше стипендии получали успешные обучающиеся, «имеющие по результатам текущей (итоговой) аттестации только положительные отметки», других условий не было. Теперь к этому добавилась формулировка «не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии».

Правила начисления и выдачи стипендий регулирует совместное постановление Минобразования и Минфина от 22 сентября 2011 г. № 261/96. Данные изменения в документ вступают в силу после их официального опубликования, то есть сегодня.

 
 
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Сегодня Национальный правовой портал официально опубликовал изменения в порядок назначений и выплат стипендий студентам и учащимся. По инициативе Министерства...
 
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