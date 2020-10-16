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Белорусского конькобежца дисквалифицировали на два года за допинг

16.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусского конькобежца Виталия Михайлова дисквалифицировали на два года за допинг. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд после апелляции, которую подало Всемирное антидопинговое агентство, сообщает ТАСС.



Михайлову 34 года. Он десятикратный чемпион Беларуси по классическому многоборью. На международных соревнованиях лучшим результатом конькобежца является 4-е место на чемпионате мира в 2017 году.

Допинг-тест Виталия Михайлова дал положительный результат в прошлом году, когда он участвовал в чемпионате мира по классическому многоборью. Но Международный союз конькобежцев белоруса оправдал — он доказал, что не знал о наличии в пищевой добавке запрещенного вещества. Однако WADA подала апелляцию, и та в итоге была удовлетворена.
 
 
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Белорусского конькобежца Виталия Михайлова дисквалифицировали на два года за допинг. Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд после апелляции, которую...
 
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