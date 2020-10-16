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Беспредельная наглость! В Могилеве задержали жену избитого ОМОНом медика

16.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве задержали жену избитого медика Андрея Вербицкого, который в совокупности проведет под арестом 26 суток.



К Ирине Вербицкой на работу заявились сотрудники милиции и потребовали, чтобы она проехала с ними на беседу. Она допускает, что на нее будет составлен протокол.

27 сентября Вербицкий был задержан и избит сотрудниками ОМОНа. После трехдневного пребывания в больнице его отправили в ИВС. 14 октября могилевчанин должен был выйти на свободу, однако ему присудили еще 12 суток ареста, передает @vybary.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве задержали жену избитого медика Андрея Вербицкого, который в совокупности проведет под арестом 26 суток.
 
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