Подробности: Тихановский во время встречи в СИЗО кричал на Лукашенко

Бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, отпущенный из СИЗО под домашний арест, в эфире российскому телеканалу рассказал некоторые детали встречи Лукашенко с политзаключенными, подчеркнув, что всех участников просили о конфиденциальности.









Сергей Тихановский в левом нижнем углу в кепке





В частности, Воскресенский отметил, что Лукашенко якобы «хотел выслушать от каждого, что он делал не так и даже взял блокнот, ручку и начал записывать».





При этом Сергей Тихановский «кричал и требовал его немедленно освободить».





— Встреча происходила с эмоциональным накалом, — отметил Воскресенский.





Как известно, Сергей Тихановский отказался жать руку Лукашенко и просил, чтобы его не показывали по белорусскому телевидению.





Также во время встречи в СИЗО Тихановскому разрешили позвонить жене.